全球主要股市7月來表現 印度東協抗跌

全球股市7月遭遇逆風，全球主要股市表現漲跌各半，統計至30日，前十強守穩正報酬，由表現相對抗跌的股市來看，其中以印度和東協國家相對突出，包括新加坡、印度、菲律賓占據前三名。法人建議，可定期定額布局印度基金。

美國大選選情越趨激烈，包括候選人川普遇襲、再拋出貿易保護等言論，以及現任總統拜登宣布不競選連任，由副總統賀錦麗代表民主黨參選，為選情再投變數，地緣政治的不確定性再起也令市場投資氣氛轉趨謹慎。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，從經濟面來看，最新製造與服務業PMI連續三年50上方，顯示其景氣持續增長的勢頭，且7月起雨量已有改善，預料也將有利於穩定物價，對股市同樣有利。

近期印度金融市場焦點在於本月23日預算會議，並以削減政府赤字及稅制調整為主軸，多空因素交互影響，不過由於預算會議以穩財政為主要方向，加上總經依舊強勁、內外資持續流入股市，且消費旺季將至，故仍持續看好印度後市表現。

群益東協成長基金經理人楊慈珍分析，在全球需求修復下，有助東協國家出口訂單增溫，提供基本面支撐。此外，多數東協國家核心CPI落在控制目標區間內，給予央行貨幣政策彈性，降息空間可期，也有助進一步推升經濟復甦動能。

再者，鑒於全球供應鏈轉移趨勢未變，國際大廠開始分散生產基地，東協國家作為主要受惠者之一，將有利其中長期經濟與產業發展，股市表現仍直流義。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，隨著印度經濟數據亮眼與全球股市的走揚，市場出現廣泛的買盤，估值雖然在不便宜的位置，但也未到達高峰，尤其外資在印度大選後逐漸回流，預估大型股將有所表現，同時也持續看好汽車、水泥、電信、金融及保險等類股，也可考慮一些消費必需品品牌。

林庭樟指出，印度企業進入財報周，主要銀行與大型企業財報表現優異，顯示當地企業獲利強勁，這也使得近期亞股普遍走跌時，印度股票走勢較具支撐，估計在強勁的經濟成長背景下，印股行情仍會延續，建議投資人可定期定額布局印度股票基金。