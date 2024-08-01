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馬斯克 xAI 傳洽談收購可自訂角色的Character.AI

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Character.AI已催生數百萬個模仿特定角色的聊天機器人。character.AI
Character.AI已催生數百萬個模仿特定角色的聊天機器人。character.AI

彭博引述知情人士報導，馬斯克所屬的 xAI 曾洽談收購人工智慧（AI）聊天機器人新創企業 Character.AI事宜。

知情人士告訴彭博，xAI 曾接洽Character.AI，但目前不清楚雙方討論是否有進展，或是否已經認真討論交易。Character.AI 代表表示不對傳聞或猜測置評。

去年，Character.AI 據傳以50億美元的評價討論籌資。與此同時，馬斯克為 xAI 籌集約60億美元，將新創企業的評價拉高到240億美元。

xAI 若結合 Character.AI，可將這家新創企業緊密結合 xAI 的旗艦產品 Grok 。Grok目前在社交平台 X 上可用，馬斯克表示，旨在建立一個不帶偏見且輕鬆有趣的談話對象。馬斯克說：「我們希望成為最有趣的 AI，」

Character.AI 由兩位曾任職於Google的 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 於2021年創立。Shazeer 是生成式 AI 重要論文的共同作者，是 AI 業的名人。

Character.AI 的服務，讓每個人都能製作自訂的聊天機器人，可以模仿任何人或任何事——無論是活著的、已故的還是虛構的。靠這個產品已誕生數百萬個聊天機器人，或稱「角色」（character），有些機器人已是廣受歡迎的對話夥伴，例如，用戶已經向模仿電玩遊戲《原神》（Genshin Impact）中雷電將軍和影的機器人發送約3.71億條訊息。

情人 新創企業 馬斯克

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