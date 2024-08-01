高通CEO說今年手機銷量「持平」市場憂復甦慢 盤後股價先漲後跌

全球最大智慧手機處理器銷售商高通（Qualcomm）周三發布樂觀財測，但投資人擔心手機市場復甦速度較預期慢，導致股價在盤後交易先漲後跌。

儘管高通預估的本季銷售與獲利均優於分析師預期，但表示手機出貨量只是從長期低迷中逐漸反彈。根據高通執行長艾蒙（Cristiano Amon），今年出貨量將 「持平 」或出現個位數百分比的增長。

高通財測最初推動股價急漲近7%，但等阿蒙和其他高管在電話會議發言後，股價回跌超過1%。該股在常規交易時段還上漲8.39%至180.95美元。今年來累計漲幅25%。

高管的評論打擊到市場對復甦步伐加快的信心。財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）表示，他預期12月那一季的成長與去年同期差不多，去年同期的銷售成長5%，不如分析師預估的9%

另一家嚴重依賴手機銷售的晶片公司安謀（Arm）周三發布財報時也給出令人失望的展望。整體來看，雖然高階手機有助高通和安謀等供應商的銷售，但手機需求未普遍激增。

投資人一直在尋找智慧手機產業終於要反彈的跡象。高通是處理各裝置主要功能的處理器和無線電晶片的最大製造商，這使其成為市場風向標。

在止於9月的本季，高通預測營收將達95億至103億美元。分析師平均預估97億美元。

最新公布的上季財報是截至6月23日的第3季業績，剔除部分項目，每股獲利2.33美元，營收成長11%到93.9億美元。表現優於分析師預估的每股獲利2.24美元，銷售92.1億美元。

手機相關營收在上季成長12%到59億美元；汽車相關銷售則飆升87%到8.11億美元。

高通說，剔除部分項目，本季（第4季）的每股獲利估計在2.45美至2.65美元間。相較下，市場預估每股盈餘2.45美元。

在艾蒙領導下，總部在聖地牙哥的高通努力將產品推向個人電腦和汽車，以減少對手機的依賴。但智慧手機市場在營收的占比仍然很大。蘋果和三星電子都是主要客戶。蘋果的iPhone仰賴高通提供連線晶片而非主處理器，蘋果正試圖開發自家無線電元件。

高通利潤的另一個主要來源是支撐所有現代行動網路的基礎技術授權。不管使用高通晶片與否，手機製造商都要向高通公司支付這些費用。