Fed稱通膨就業數據向目標接近 最快9月開始降息

美國聯邦準備理事會（Fed）今天決議再度維持基準貸款利率不變，但暗示最快9月開始降息。

法新社報導，聯準會聲明指出，經過2天會議，決策委員一致決定維持基準利率在5.25%至5.50%區間的23年高點。

聯準會公布維持利率不變後，主席鮑爾（JeromePowell）在華府告訴記者，若經濟數據仍顯示通膨和就業持續接近目標，「最快」在下次於9月舉行的會議就可能開始降息。

鮑爾指出：「決策委員會認為，經濟狀況走勢正逐步朝適合調降政策利率的方向邁進。」

花旗集團經濟學家在聯準會利率決策發布後告訴客戶：「聯準會主席鮑爾在記者會表明，決策官員的基準方案是在即將舉行的9月會議開始降息。」

今年稍早通膨呈現小幅上揚後，近期數據顯示，聯準會已更接近達成讓通膨降至2%的這項長期目標。

聯準會偏好的總體通貨膨脹率（headline inflation）上月放緩至年率2.5%，經濟成長仍保持韌性，且就業市場進入更平衡的狀態。

聯準會在利率決策中指出，「近幾個月來，委員會在達成2%通膨目標上已出現更多進展。」

這與聯準會6月聲明有些許不同，當時聯準會僅表示已「取得適度的進一步進展」。

鮑爾今天告訴記者，近期經濟數據走向持續朝「我們所希望的方向前進」，並說聯準會的限制性貨幣政策發揮了影響力。

鮑爾表示：「開始適當放寬限制措施的時刻即將到來。」他接著說，聯準會仍將關切即將出爐的數據。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）資料，期貨交易者對於9月降息深具信心，認為這種情況的可能性達100%。