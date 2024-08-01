Meta營收亮眼 AI幫助廣告業務更賺錢 盤後股價大漲7%

臉書與Instagram母公司Meta Platforms周三公布上季營收超出市場預期，且預估本季營收樂觀，凸顯Meta在AI領域的大量投資正幫助其銷售更具針對性和個性化的廣告，消息激勵盤後股價大漲超過7%。

Meta公布，預估第3季營收達385億美元至410億美元，高於分析師預估的391億美元。該公司說，一直在使用AI來改進廣告尋找目標用戶的方式，藉此提高其最賺錢業務的效率。

回顧上季，營收成長22%至391億美元，高於分析師預估的383億美元。

儘管Meta第2季成本上升7%，但其營收增幅大大超越支出增幅，使營業利益率從29%上升到38%，提高9個百分點。

Meta表示，將繼續在AI基礎設施上投入巨資，預期2024年資本支出將達370億至400億美元，這代表將先前預估的低端值上調20億美元。

Meta財務長蘇珊‧李（Susan Li）在財報會議上向分析師表示，公司持續見到全球廣告需求穩健，準備收割數年計畫的成果，運用AI來改善社群平台上的數位廣告投放、排序與傳達系統。

蘇珊‧李和執行長祖克柏表示，這些工具將繼續推動未來兩年的成長，至於新的生成式AI功能，像是聊天語音助理，要花久一點時間才能實現。

祖克柏說，到今年年底，Meta的聊天機器人Meta AI有望成為世界上使用最廣泛的聊天機器人。不過，祖克柏敦促投資人保持耐心，他在4月時曾說，「聰明的投資者」將著眼於這項技術的長期前景，儘管可能幾年後才會看到財務報酬。

eMarketer分析師威廉斯（Max Willens）表示，「投資人對Meta在AI和元宇宙方面的支出可能產生的任何疑慮，都可望在本季財報中獲得舒緩」，「Meta的利潤率如此良好，投資人應該會對該公司未來的大力投資計畫感到放心」。

Meta正投資大型語言模型，近期還發表該公司迄今最大模型，祖克柏說耗資數億美元投入算力以便進行訓練。該公司也大舉支出於長期計畫，包含AI驅動的智慧眼鏡，一系列的「元宇宙」虛擬世界。負責造這些未來技術的Meta旗下部門Reality Labs公布，上季虧損近45億美元。

對於Meta而言，要在投資與必須更立即出現財務回報之間取得平衡，屢屢成為挑戰。祖克柏啟動了裁員、500億美元庫藏股計畫與有史來首度季度發放股利等措施，協助支撐Meta股價表現，同時間，祖克柏持續表明公司的支出將繼續上升。

Meta周三表示，計劃「大幅」增加資本支出，「我們將持續完善明年的計畫，我們目前預期2025年出現大幅資本支出增加，因為我們投資於支援AI研究與產品開發事宜」。

研究業者Sonata Insights創辦人威廉森表示，她認為Meta財報是AI股的「晴雨表」，「如果一家公司展現出強勁的核心業務業績，其AI投資將被視為偏向利多。如果核心業務顯示出任何疲軟跡象，就像我們上周在Alphabet的YouTube所見，那麼股票可能會見到更多風險」。