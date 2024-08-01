快訊

人力不足致行李延誤？桃勤員工不同解讀 無關缺不缺工

年齡增長不意味一定變衰老 破解3個常見關於老化的迷思

奧運柔道／楊勇緯無緣8強 心情沉澱三天後發聲了：能全力戰鬥是最幸福的事

日圓飆升驚見149 今年3月來新高 日銀再添猛升柴火

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周三一度狂升2.1%，突破關鍵的150關卡。路透
日圓兌美元周三一度狂升2.1%，突破關鍵的150關卡。路透

日圓兌美元周三飆升至3月來最高價位，日本央行升息並公布公債購買規模減半的計畫，再度燃起日圓劇升之勢。

日圓兌美元一度狂升2.1%，突破關鍵的150關卡，加劇本月因預期央行會有鷹派決策而掀起的漲勢。日本公債在日銀周三決策後大跌，2年期債券殖利率升至15年以來最高水準。

紐約尾盤，日圓兌美元升值1.8%至149.98，總結7月升值6.8%，美元指數下跌0.4%至104.096，7月下跌 1.7%。

歐元周三升值0.1%，報1.082美元，7月升值約1%。英鎊升值0.1%，報1.2848美元，月線上漲1.5%。

日圓勁升，台幣則走貶，7月日圓兌台幣升值8.1%，落在0.2181，創下2008年10月以來最大單月升幅。

荷蘭國際集團外匯策略師Francesco Pesole表示，「升息確實標誌著政策的重大轉變，決策者現在更加重視較長期通膨預測，這對於日圓來說是一個重大變化，可能結構性地改變利差交易的布局。」

彭博策略師認為，日圓從目前價位還有更多上升空間，因為日本央行決策提供短期動力。總裁植田和男在升息的同時，還試圖全力表達鷹派立場，不應等閒視之。

同時，聯準會（Fed）鮑爾表示，最早可能在9月降息。Fed降息將進一步縮小美國和日本之間的利差，進而提振日圓。隨著中東地緣政治風險再次上升，日圓憑藉避險地位再獲吸引力。

Fed 台幣 日本央行

延伸閱讀

Fed 決策／鮑爾說可能最快在9月降息

日銀升息日圓衝上149 總裁暗示很快會再有動作

歐通膨升溫 9月降息添變數

專家看日股 逢回可布局

相關新聞

聯準會利率連八凍 暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

美國聯準會（Fed）於美東時間31日下午2點（台北時間1日凌晨2時）公布利率決策，連續第八次維持利率在5.25%~5.5...

黃仁勳身價一夜暴漲近120億美元 創個人財富單日增長紀錄

輝達（Nvidia）共同創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）的身價周三暴漲近120億美元，根據彭博億萬富豪指...

Fed決策／鮑爾說了什麼讓市場喝采 五要點一次看

聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策和聯準會主席鮑爾記者會談話五大要點整理如下：

日月光擬在日本九州設廠 擬視補助等決定落腳處

日媒報導，半導體封測大廠日月光投資控股（日月光投控，ASE）正評估在日本北九州市設廠。ASE的日本法人7月31日與北九州...

全球主要股市7月來表現 印度東協抗跌

全球股市7月遭遇逆風，全球主要股市表現漲跌各半，統計至30日，前十強守穩正報酬，由表現相對抗跌的股市來看，其中以印度和東...

馬斯克 xAI 傳洽談收購可自訂角色的Character.AI

彭博引述知情人士報導，馬斯克所屬的 xAI 曾洽談收購人工智慧（AI）聊天機器人新創企業 Character.AI事宜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。