日圓飆升驚見149 今年3月來新高 日銀再添猛升柴火

日圓兌美元周三飆升至3月來最高價位，日本央行升息並公布公債購買規模減半的計畫，再度燃起日圓劇升之勢。

日圓兌美元一度狂升2.1%，突破關鍵的150關卡，加劇本月因預期央行會有鷹派決策而掀起的漲勢。日本公債在日銀周三決策後大跌，2年期債券殖利率升至15年以來最高水準。

紐約尾盤，日圓兌美元升值1.8%至149.98，總結7月升值6.8%，美元指數下跌0.4%至104.096，7月下跌 1.7%。

歐元周三升值0.1%，報1.082美元，7月升值約1%。英鎊升值0.1%，報1.2848美元，月線上漲1.5%。

日圓勁升，台幣則走貶，7月日圓兌台幣升值8.1%，落在0.2181，創下2008年10月以來最大單月升幅。

荷蘭國際集團外匯策略師Francesco Pesole表示，「升息確實標誌著政策的重大轉變，決策者現在更加重視較長期通膨預測，這對於日圓來說是一個重大變化，可能結構性地改變利差交易的布局。」

彭博策略師認為，日圓從目前價位還有更多上升空間，因為日本央行決策提供短期動力。總裁植田和男在升息的同時，還試圖全力表達鷹派立場，不應等閒視之。

同時，聯準會（Fed）鮑爾表示，最早可能在9月降息。Fed降息將進一步縮小美國和日本之間的利差，進而提振日圓。隨著中東地緣政治風險再次上升，日圓憑藉避險地位再獲吸引力。