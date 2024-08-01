中東緊張！油價大漲逾3% 布蘭特收復80美元、金價勁揚逾1%

國際油價周三（7月31日）大漲近3%，哈馬斯領導人在伊朗遇刺身亡後，投資人擔心中東衝突可能擴大，而且美國原油庫存大幅下降；金價上漲逾1%並創四個月來最大月線漲幅，因聯準會主席鮑爾暗示9月有望降息。

布蘭特原油收復80美元

布蘭特原油9月期貨結算價上漲2.09美元，或2.66%，報每桶80.72美元；交投更為活躍的10月期貨上漲2.77美元，漲幅達3.55%，報80.84美元。

西德州原油期貨大漲3.18美元，漲幅4.26%，結算價報每桶77.91美元，創2023年10月以來的最大單日漲幅。

儘管如此，布蘭特原油期貨7月仍下跌接近7%，西德州原油期貨7月跌幅接近4%。

哈馬斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遇刺身亡的消息令中東緊張局勢一夜之間升溫。《紐約時報》報導指出，伊朗下令對以色列進行報復性打擊，因為以色列在其領土上殺害了一名哈馬斯領導人。

Kpler首席石油分析師Matt Smith表示：「地緣政治風險仍是今天油價上漲的主要推動力。」

政府數據顯示，上周美國原油庫存減少340萬桶，路透調查分析師預期為下降110 萬桶。原油庫存連續第五周下降，為2021年1月以來持續時間最長的一輪連續下降。

Matt Smith說：「強勁的出口幫助蓋過了煉油活動減少和進口強勁的影響，推動原油庫存連續第五周減少。」他說，這份報告對油價有小幅支撐作用。

石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）的聯合部長級監督委員會將於周四召開會議，預期將維持當前的生產政策不變，並從10月開始取消部分減產行動。

金價上漲逾1% 月線上漲逾4%創四個月來最大月線漲幅

現貨黃金價格周三收盤上漲1.5%，報每英兩2,447.60美元，本月上漲逾4%，創3月以來最大單月漲幅。美國黃金期貨收高0.9%，結算價報2,473美元。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：「聯準會主席鮑爾的發言表明9月降息有可能，黃金和白銀應聲大漲。」「他確實有效地關上降息50個基點的大門。由於聯準會剛剛滿足了近期一直在強化的預期，黃金能否再創紀錄新高還有待觀察。」

哈馬斯領導人哈尼雅在伊朗遇刺身亡，中東衝突升級的威脅強化了對避險資產的支撐。

現貨白銀上漲 1.6%，報每英兩28.85 美元。鉑金上漲2.1%，報979.05美元；鈀金攀升4.6%，報928.50美元。這三種金屬月線均下跌。