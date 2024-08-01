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台積電ADR狂漲7.3% 追隨NVIDIA飆漲 聯電ADR更狂
台積電ADR周三大漲7.3%，收在165.80美元，追隨超微（AMD）法說會看好AI晶片需求「超乎預期」帶動晶片股的漲勢，較台北交易溢價拉大至16.6%。
聯電ADR（2303）大漲12.7%，該公司昨天法說會預估產能利用率將進一步拉升至約七成。
NVIDIA狂漲12.8%帶動下，費城半導體指數飆漲7%，台積電ADR（2330）也大漲7.3%，美光科技上漲7.1%。其他半導體股大舉反彈，扭轉7月大幅下跌的部分走勢。剛發布財報的超微（AMD）上漲4.4%。
半導體股領軍之下，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三雙雙創下2月22日以來最大單日漲幅。聯準會（Fed）暗示最快9月降息，為美股7月最後一個交易日助上一臂之力 。
道瓊工業指數上漲99.46點，漲幅0.2%，至40,842.79點；標普500指數上漲85.86點，漲幅1.6%，至5,522.30點；那斯達克綜合指數大漲451.98點，漲幅2.6%，至17,599.40點。
台灣加權股價指數昨天小跌24.22點收在22,199.35點。台積電（2330）下跌0.6%收在934元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 164.46 +3.51 150.00 9.64
中華電 CHT 121.95 +1.45 121.50 0.37
台積電 TSM 1,088.54 +7.29 934.00 16.55
聯電 UMC 54.95 +12.65 50.40 9.03
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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