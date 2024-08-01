快訊

奧運羽球／小戴賽後感性發文「超人有來，只是我沒撐過去」 依瑟儂獻祝福

奧運拳擊／中華隊獎牌開張！吳詩儀家中麵店湧入網友刷好評：5星給詩儀

報復哈瑪斯首腦遇刺！傳伊朗最高領袖下令「直接襲擊」以色列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9月降息有望！美公債反彈、連三月走高 創三年來最長連漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在聯準會主席鮑爾表示最快可能9月降息之後，美國公債價格反彈，殖利率全線下挫約10個基點或更多。路透
在聯準會主席鮑爾表示最快可能9月降息之後，美國公債價格反彈，殖利率全線下挫約10個基點或更多。路透

聯準會主席鮑爾表示最快可能9月降息之後，美國公債價格反彈，這是連續第三個月走高，創下三年來最長連漲之勢。

鮑爾說央行開始調降借貸成本的時機即將到來之際，美國公債殖利率全線下挫約10個基點或更多。2年期公債殖利率下滑至2月來最低，交易商預測今年至少降息兩次，從下次會議開始。

儘管聯準會官員一如預期地將目標利率維持在5.25%至5.5%之間，但鮑爾說數據指向較寬鬆貨幣政策的正確方向，令債券投資人深感振奮。他的評論讓預定周五發布的就業報告成為焦點，投資人渴望看到勞動市場降溫的進一步證據，那將有助央行做成不久後降息的決策。

Columbia Threadneedle利率策略師Ed Al-Hussainy表示：「市場價格已經相當多的反映了寬鬆政策，現在的壓力是於數據驗證。聯準會改變策略的壓力很大。」

利率交換合約顯示，交易員完全預期9月降息1碼，以及今年總計近70個基點的減幅。

Lord Abbett公司投資組合經理Leah Traub表示：「委員會尚未準備好完全承諾9月降息。所以他們不會承諾。但他們顯然仍向降息靠攏，我認為9月完全在考慮之列。」

官員在聲明中表示，聯準會 「關注其雙重任務—物價穩定和充分就業—兩方面的風險」，並補充說，央行預計 「在對通膨持續向2%邁進有更大信心之前 」不會降息。

這使得現在到9月的系列數據成為焦點，首先是美國勞工報告。下個月在懷俄明州傑克遜洞（Jackson Hole）舉行的央行研討會，也將為鮑爾提供機會，調整他向市場傳達的貨幣政策訊息。

前紐約聯準銀行總裁主席杜雷（Bill Dudley）周三接受彭博電視訪問表示，他預期央行官員到9月將有足夠信心一致投票決定降息1碼。

10年期公債殖利率本月已下跌約36個基點，創今年最大跌幅。彭博資訊的公債基準7月報酬率1.7%，全年轉虧為盈0.8%。

周三稍早，一份私人薪資報告顯示，美國新增勞工數為今年來最少。另一份政府報告顯示，美國第2季的勞工成本增幅低於預期。

同樣在周三，美國政府連續第二季維持長期債券單季銷量不變，且計劃在 「幾季內 」保持發行量穩定。一級交易商普遍預期這個結果。

在貨幣市場，聯準會的聲明放大了日本央行稍早舉行的鹰派會議的影響。日圓稍早升至3月以來最強勁水準，彭博資訊的美元指標則在鮑爾發言時最多挫低0.6%，創近三周以來的最大跌幅，貶至盤中低點。

美國 聯準會 鮑爾

延伸閱讀

Fed 決策／鮑爾說可能最快在9月降息

Fed決策／7月31日政策會議聲明全文

鮑爾指9月可能降息 美股史指、那指創2月來最佳表現

Fed決策在即！緊盯第3段會後聲明、沙盤推演3情境

相關新聞

鮑爾指9月可能降息 美股史指、那指創2月來最佳表現

聯準會如預期維持利率不變，同時強調了對抗通膨的進展，美股收漲。隨著晶片股價格飆漲，交易員也紛紛重新湧入大型科技股。

聯準會利率連八凍 暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

美國聯準會（Fed）於美東時間31日下午2點（台北時間1日凌晨2時）公布利率決策，連續第八次維持利率在5.25%~5.5...

黃仁勳身價一夜暴漲近120億美元 創個人財富單日增長紀錄

輝達（Nvidia）共同創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）的身價周三暴漲近120億美元，根據彭博億萬富豪指...

Fed決策／鮑爾說了什麼讓市場喝采 五要點一次看

聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策和聯準會主席鮑爾記者會談話五大要點整理如下：

日圓飆升驚見149 今年3月來新高 日銀再添猛升柴火

日圓兌美元周三飆升至3月來最高價位，日本央行升息並公布公債購買規模減半的計畫，再度燃起日圓劇升之勢。

美傳將限制陸企取得HBM 科技戰聚焦AI 劍指長鑫存儲

彭博資訊引述未具名知情人士報導，美國考慮最快在這個月（8月），就會單方面限制中國大陸獲得人工智慧（AI）記憶晶片及相關生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。