晶片股領軍 標普和那指創2月來最大漲幅 Fed釋降息預告

半導體股領軍之下，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三雙雙創下2月22日以來最大單日漲幅。聯準會（Fed）暗示最快9月降息，為美股7月最後一個交易日助上一臂之力 。

道瓊工業指數上漲99.46點，漲幅0.2%，至40,842.79點；標普500指數上漲85.86點，漲幅1.6%，至5,522.30點；那斯達克綜合指數大漲451.98點，漲幅2.6%，至17,599.40點。

輝達（NVIDIA）狂漲12.8%帶動下，費城半導體指數飆漲7%，台積電ADR（2330）也大漲7.3%，美光科技上漲7.1%。其他半導體股大舉反彈，扭轉7月大幅下跌的部分走勢。剛發布財報的超微（AMD）上漲4.4%。

美國三大指數開盤即走高，在Fed維持利率不變、主席鮑爾暗示如果通膨繼續回落，準備在9月降息後，美股保持漲勢。

在Fed宣布決定後，美國10年期公債殖利率跌至4.107%，創下2024年以來最大單月跌幅。

Renaissance Macro Research美國經濟研究主管Neil Dutta表示， 「（鮑爾）記者會比聲明更偏鴿派，」「畢竟他（指鮑爾）自己也承認，所有的數據都已經指向了他想要看到的方向」。

本月，標普500指數和道瓊工業指數分別上漲1.1%和4.4%；那斯達克綜合指數下跌0.8%。

微軟公布人工智慧（AI）相關支出後，股價下跌1%。Meta 獲利超出市場預期，盤後大漲 5%。將於周四公布財報的蘋果和亞馬遜分別收漲 1.5% 和 2.9%。