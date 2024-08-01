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Fed 決策／ 鮑爾說可能最快在9月降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾在會後記者會說：「政策利率的調降最快可能在9月下一次會議上進行。」美聯社
鮑爾在會後記者會說：「政策利率的調降最快可能在9月下一次會議上進行。」美聯社

聯準會（Fed）周三維持利率不變後，Fed主席鮑爾表示，降息最快可能在9月來臨。

鮑爾在會後記者會說：「政策利率的調降最快可能在9月下一次會議上進行。」「我們正逐漸接近適合降低政策利率的時點，但還未達到那個時點。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）這次開會一致決議維持基準聯邦基金利率在5.25%至5.5%。

不過，官員在政策聲明做了兩項重要調整，一來肯定近來在對抗通膨方面的進展，二來是轉向接近降息，但並無任何明確的承諾。

聲明形容通膨「稍微處於高位」，很明顯降了通膨的風險。他們也強調，這一進展代表他們可以更平等對待其雙重職責——一是維持低且穩定的通膨，二是穩健的勞動市場。這是Fed兩年前急速升息以對抗高物價以來，首度能如此對待雙重職責。

聲明中說：「委員會正關注其雙重職責兩方面的風險。」，刪除過去兩年來形容決策者「高度關注」通膨風險的措辭。這一調整的意義重大，暗示通膨可能不再是降息的障礙，特別是如果勞動市場繼續降溫的話。

鮑爾說，「問題在於數據的整體性、前景變化以及風險態勢，是否和對通膨信心上升和勞動市場維持穩固是一致的，如果通過這個檢驗，那麼政策利率的調降最快可能在9月下一次會議上進行。」

不過，當問到有沒有可能降息50基點時，鮑爾說，目前沒有考慮此事。

鮑爾說，他可以想像今年接下來降息零次到多次的各種情境，具體取決於經濟的發展方向。

鮑爾也對記者表示，「這次會議我們對於在什麼情況下採取行動有真正、反覆的討論。絕大多人支持按兵不動」。

鮑爾也在新聞發布會上強調就業的問題，他認為隨著勞動市場降溫，通膨意外上升的風險已經下降，而就業市場的下行風險「切實存在」。

通膨 風險 鮑爾

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