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Fed決策／鮑爾說了什麼讓市場喝采 五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾記者會的談話比FOMC聲明中措施變化更為鴿派。路透
鮑爾記者會的談話比FOMC聲明中措施變化更為鴿派。路透

聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策和聯準會主席鮑爾記者會談話五大要點整理如下：

1. 降息最早可能在9月來臨

鮑爾為9月降息舖路，但仍留給自己迴旋的空間，以免數據不如所料。他雖未明確表態，但對通膨下降和勞動市場正常化有正面評價，將強化華爾街對9月決策的預期心理。

2. 沒考慮過一次降息2碼

鮑爾答覆記者提問時表示，FOMC討論過在這次開會降息的可能性。委員會就此「有一次融洽的討論」，並且「絕大多數」支持這次按兵不動。雖然不排除任何可能性，但被問及有沒有可能降息50基點時，鮑爾說，目前沒有考慮此事。

3. 9月降息三條件

鮑爾表示，貨幣政策決策是「非常困難的判斷」，並列出了從今年多次降息到完全不降息的各種情境。如果(1)通膨如預期下降，(2)經濟成長維持在合理強度，(3)且勞動市場保持目前的狀況，那麼9月可能會考慮降息。

4. 鮑爾比聲明更鴿派

鮑爾記者會的談話比FOMC聲明中措施變化更為鴿派。他表示，隨著勞動市場降溫，通膨升溫的風險已經減少。雖然最近的個別數據有好有壞，但他仍然預期經濟將實現軟著陸。

5. 美股為鮑爾偏鴿喝采

鮑爾的鴿派論調推動美股繼續上漲，標普500指數大漲超過1.5%，創下2月來最大漲幅。那斯達克綜合指數更大漲2.6%；公債殖利率全面下降，美元兌所有已開發市場的貨幣走弱。交易員仍然預料今年至少會有兩次降息。

指數 通膨 鮑爾

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