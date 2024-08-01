Fed決策／快評：聲明更動強調就業風險 暗示降息將近

美國聯準會（Fed）31日會議決定維持利率不變，會後聲明做了三處改動，暗示降息的時機將近。

會後聲明的三處改動分別如下：

第一，在失業方面，表示「失業率已經上升，但仍然處於低檔」；在6月的聲明中，則表示「失業率仍然處於低檔」，並未提到「上升」。

第二，在通膨與就業兩項使命的平衡關係上，Fed表示「達成就業與通膨目標的風險正持續邁入（continue to move into）更好的平衡」；在6月的聲明中，則表示「過去一年來達成就業與通膨目標的風險已邁向（have moved toward）更好的平衡」。

這一處改動隱含深意，而所謂「進入更好的平衡」，是在暗示原先通膨風險較高，就業風險偏低，而現在則是通膨風險下降，但就業風險升高，使兩種風險取得更佳的平衡；這也意味著降息時機更為成熟。

第三，在經濟展望方面，Fed表示「委員會關注雙重職責的雙方面風險」，而6月時則表示「委員會仍高度關注通膨風險」；此一改動，再次強調Fed現在對就業的關注相對提高。

綜觀三項改動，都與就業風險有關；而強調就業風險升高，也就意味著降息的時機更為接近，亦即9月降息的機率升高。