快訊

抄網站、斷金流、查買家 「創意私房」搜捕449人…包含軍警教公務員

聯準會利率連八凍！暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

奧運桌球／首次奧運止步16強 小將高承睿落淚記取教訓

Fed決策／快評：聲明更動強調就業風險 暗示降息將近

經濟日報／ 編譯／任中原
會後聲明做了三處改動，暗示降息的時機將近。路透
會後聲明做了三處改動，暗示降息的時機將近。路透

美國聯準會（Fed）31日會議決定維持利率不變，會後聲明做了三處改動，暗示降息的時機將近。

會後聲明的三處改動分別如下：

第一，在失業方面，表示「失業率已經上升，但仍然處於低檔」；在6月的聲明中，則表示「失業率仍然處於低檔」，並未提到「上升」。

第二，在通膨與就業兩項使命的平衡關係上，Fed表示「達成就業與通膨目標的風險正持續邁入（continue to move into）更好的平衡」；在6月的聲明中，則表示「過去一年來達成就業與通膨目標的風險已邁向（have moved toward）更好的平衡」。

這一處改動隱含深意，而所謂「進入更好的平衡」，是在暗示原先通膨風險較高，就業風險偏低，而現在則是通膨風險下降，但就業風險升高，使兩種風險取得更佳的平衡；這也意味著降息時機更為成熟。

第三，在經濟展望方面，Fed表示「委員會關注雙重職責的雙方面風險」，而6月時則表示「委員會仍高度關注通膨風險」；此一改動，再次強調Fed現在對就業的關注相對提高。

綜觀三項改動，都與就業風險有關；而強調就業風險升高，也就意味著降息的時機更為接近，亦即9月降息的機率升高。

Fed 通膨 風險

延伸閱讀

鮑爾指9月可能降息 美股史指、那指創2月來最佳表現

歐通膨升溫 9月降息添變數

【債勢來襲】好數據來了，聯準會將吹起降息東風

燁輝8月內銷價 開平盤

相關新聞

鮑爾指9月可能降息 美股史指、那指創2月來最佳表現

聯準會如預期維持利率不變，同時強調了對抗通膨的進展，美股收漲。隨著晶片股價格飆漲，交易員也紛紛重新湧入大型科技股。

聯準會利率連八凍 暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

美國聯準會（Fed）於美東時間31日下午2點（台北時間1日凌晨2時）公布利率決策，連續第八次維持利率在5.25%~5.5...

Fed決策／鮑爾說了什麼讓市場喝采 五要點一次看

聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策和聯準會主席鮑爾記者會談話五大要點整理如下：

日銀升息日圓衝上149 總裁暗示很快會再有動作

日本銀行（央行）7月31日決議升息15個基點，政策利率上調至最高0.25％，同時公布縮減收購日本公債的計畫，每季購債縮減...

Fed決策／快評：聲明更動強調就業風險 暗示降息將近

美國聯準會（Fed）31日會議決定維持利率不變，會後聲明做了三處改動，暗示降息的時機將近。

Fed決策／7月31日政策會議聲明全文

美國聯準會（Fed）7月31日政策會議後的聲明全文如下：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。