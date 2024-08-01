聯準會利率連八凍！暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

美國聯準會（Fed）於美東時間31日下午2點（台北時間1日凌晨2時）公布利率決策，連續第八次維持利率在5.25%~5.50%不變，一如外界預期，並暗示通膨正趨近目標，可望為未來降息打開大門。

不過，央行官員並未明確暗示即將降息，而是選擇維持對經濟狀況持續擔憂的措辭，儘管有些進展。

FOMC在會後聲明中表示，「過去一年通膨有所放緩，但仍稍微處於高位」，跟上次聲明相比多加上「稍微」一詞。聲明並說「近幾個月來，委員會2%的通膨目標有些進展」，跟上次聲明相比，從「稍有」進展變成「有些」進展。

聲明說「就業增長已有緩和」，有別於上次的「就業增長依然強勁」。這次說「失業率上升，但仍在低檔」，也不同於上次的「失業率仍在低檔」。

美股三大指數漲幅略有擴大，道瓊漲296點或0.7%，標普漲1.6%，那指漲2.4%。