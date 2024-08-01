快訊

奧運桌球／首次奧運止步8強 小將高承睿落淚記取教訓

聯準會利率連八凍！暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯準會利率連八凍 暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
聯準會（Fed）。美聯社
聯準會（Fed）。美聯社

美國聯準會（Fed）於美東時間31日下午2點（台北時間1日凌晨2時）公布利率決策，連續第八次維持利率在5.25%~5.50%不變，一如外界預期，並暗示通膨正趨近目標，可望為未來降息打開大門。

不過，央行官員並未明確暗示即將降息，而是選擇維持對經濟狀況持續擔憂的措辭，儘管有些進展。

FOMC在會後聲明中表示，「過去一年通膨有所放緩，但仍稍微處於高位」，跟上次聲明相比多加上「稍微」一詞。聲明並說「近幾個月來，委員會2%的通膨目標有些進展」，跟上次聲明相比，從「稍有」進展變成「有些」進展。

聲明說「就業增長已有緩和」，有別於上次的「就業增長依然強勁」。這次說「失業率上升，但仍在低檔」，也不同於上次的「失業率仍在低檔」。

美股三大指數漲幅略有擴大，道瓊漲296點或0.7%，標普漲1.6%，那指漲2.4%。

失業 聯準會 通膨

延伸閱讀

聯準會利率決策前 歐股收紅

日圓匯率後市 專家：今年底之前很難升破150

【債勢來襲】好數據來了，聯準會將吹起降息東風

日本升息0.25%、強推美國降息成定局！資金湧入美債ETF 專家首推3標的

相關新聞

聯準會利率連八凍 暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

美國聯準會（Fed）於美東時間31日下午2點（台北時間1日凌晨2時）公布利率決策，連續第八次維持利率在5.25%~5.5...

日銀升息日圓衝上149 總裁暗示很快會再有動作

日本銀行（央行）7月31日決議升息15個基點，政策利率上調至最高0.25％，同時公布縮減收購日本公債的計畫，每季購債縮減...

中東緊張油價暴衝 布蘭特原油再度站上80美元關卡

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯最高領導人哈尼雅在當地時間7月31日凌晨於伊朗首都德黑蘭遭空襲暗殺，哈尼雅遇刺前幾小時，以色列軍方...

美新增就業人數探今年新低 Fed調降利率呼聲更高漲

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業上月的新增就業人數，寫今年初以來新低，薪資成長也放緩。勞動市場轉疲、通...

歐通膨升溫 9月降息添變數

歐元區7月通膨率意外升高，儘管備受關注的服務業通膨升幅減緩，仍使歐洲央行（ECB）9月降息展望平添變數。

末日博士 將跨足ETF市場

2008年預警金融危機而得到「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼，也正準備插足規模9.4兆美元的指數股票型基金（ETF）市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。