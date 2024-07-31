達美航空：CrowdStrike事件損失5億美元 將提損害賠償

達美航空執行長巴斯蒂安31日表示，資安公司CrowdStrike日前更新出包，導致微軟作業系統大停擺，共數千名旅客的行程受影響，達美本身則蒙受高達5億美元的損失。

CNBC報導，巴斯蒂安說，在這5億美元中，除了損失的營收外，還包括在受影響的五日期間，每天對旅客支付的數千萬美元賠償金和旅館費用。這項損失預期符合分析師的估算。

在CrowdStrike更新出包後，達美航空取消5,000多個航班，巴斯蒂安說，公司被迫手動重啟4萬台伺服器，他們別無選擇，已闢請知名律師波伊斯（David Boies），準備向CrowdStrike和微軟請求損害賠償。

其他航空公司較快從CrowdStrike事件復原，而達美航空的作業亂象已引來美國運輸部的調查。