比比特幣還瘋... 輝達前一天才遁入空頭 隔天就飆12%給你看

輝達（NVIDIA）股價在美股7月31日早盤開高走高，午盤前漲幅已擴大到12%，但輝達前一日收盤才重挫7%，寫下逾三個月來最大跌幅，比7月10日的高點崩跌23%，符合進入「空頭市場」的定義。31日早盤顯然一口氣收復過去20天的半數失土，市值也暴增近3,000億美元。

摩根士丹利分析師重新把輝達列為美國晶片股首選，輝達31日早盤應聲開高走高，帶動費半大漲5%，那斯達克綜合指數也漲逾2%。

輝達波動性之大，彭博資訊不由得形容：人工智慧（AI）熱潮已經使得輝達的波動性超越比特幣。

截至30日收盤，輝達今年來上漲109%，除了美超微（Super Micro Computer）以外，標普500指數沒有任何一檔個股比得上。美超微同樣受惠於企業資金支出湧向AI設備。

過去兩周，投資人從輝達這類大型科技股撤出資金，原因是愈來愈擔心大企業的AI支出能否獲得回報。投資人把資金轉投入小型股，原因是估值較便宜，而且一旦聯準會開始降息，小企業將受惠。