美擬擴大晶片設備銷陸禁令

知情人士透露，美國計畫八月公布新規定，進一步阻止外國企業出口半導體製造設備給中國大陸晶片製造商，台灣、新加坡、馬來西亞和以色列的出口都將受影響，但日本、荷蘭和南韓等多國被排除在外，意味著荷蘭艾司摩爾和東京威力科創不受影響，以兼顧加強出口管制又避免觸怒盟友的目標。

路透報導，美國計畫擴大「外國直接產品規則」適用範圍，將禁止使用美國技術的產品外銷給約六家大陸晶圓廠。目前還無法確認那幾家大陸晶圓廠受影響，負責出口管制的美國商務部發言人拒絕置評。

美國也計畫將大約一百廿家大陸實體列入貿易管制名單，包括晶圓廠、工具製造商、電子設計自動化軟體供應商和相關公司。

根據「外國直接產品規則」，若產品使用美國技術，即便是外國製造的產品，美國政府也有權禁止銷售。將公布的最新出口管制方案，在認定受美國出口管制的產品類別時將降低美國技術占比，一些設備可能僅因內含使用美國技術的一組晶片，就被美國出口管制所限。

知情人士指出，美國的新規定目前仍在草擬階段，還可能會調整，目標是在八月公布。

不過，這項新規豁免了日本、荷蘭、南韓等卅多國，將限縮這項新規效力，也顯示華府在尋求持續施壓大陸半導體業之際，也想避免與盟友對立，凸顯美國在執行管制措施時須搭配外交手段。

一名不願具名的美方官員說，有效的出口管制必須多管齊下，「我們持續和志同道合的國家合作，以達成我們共享的國安目標」。彭博資訊日前報導，日本與荷蘭已強硬抗議美國想擴大「外國直接產品規則」範圍的意圖。