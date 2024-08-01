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日銀升息日圓衝上149 總裁暗示很快會再有動作

經濟日報／ 編譯葉亭均任中原／綜合外電
日銀總裁植田和男 (路透)
日銀總裁植田和男 (路透)

日本銀行（央行）7月31日決議升息15個基點，政策利率上調至最高0.25％，同時公布縮減收購日本公債的計畫，每季購債縮減4,000億日圓，凸顯貨幣政策正常化的決心。而日本央行總裁植田和男又在記者會上釋出鷹派訊號，暗示很快會再次升息。

日圓升息又縮表，引發日圓匯率劇烈震盪，盤中一度貶值0.7％，之後又強升1.8%，且是4月來首度升破150日圓價位，最高來到149.79日圓。

這是日本央行2007年以來（17年來）再次升息，也是今年3月解除負利率政策以來的首次加息。

日銀總裁談話摘要 圖／經濟日報提供
日銀總裁談話摘要 圖／經濟日報提供

日銀決策委員同意，調升基準利率15個基點至約0.25%，高於先前的0~0.1%區間，回到2008年的利率水準。日銀也宣布，8~9月將縮減每月購債金額至5.3兆日圓，少於7月的5.7兆日圓，之後每季將縮減4,000億日圓，到2026年第1季每月購債規模將降至3兆日圓（196億美元），較當前每月約6兆日圓縮減一半。市場原先預期，日銀會從8月起每月減少購債1兆日圓，因此市場最初解讀日銀這次立場沒那麼鷹派。

植田在會後記者會上表示，之後的升息措施將取決於經濟數據，也將在評估最新升息之舉的影響後再決定，但未排除今年再度升息，也宣示日銀準備在未來幾年穩步提高利率到中性水準。彭博資訊經濟學家預期，日銀可能10月再度升息，且終點利率可能比預期更高。

植田被問到日銀是否會提高利率到0.5%以上時表示，日銀不會以0.5%為利率上限，並指日圓疲軟也是通膨上漲的風險之一，「儘可能早調整（利率）會比較好，即便只是小步前進」，目前利率以實質、還是名目水準而言，仍屬極低。

日圓匯率劇烈震盪，在日銀公布升息決策後，先強升值0.7%至151.64日圓，但在公布減購計畫細節後又轉為貶值0.7%至153.88日圓，在植田發表談話時又一路走升，最多升值1.95%至149.79日圓。

日本財務省同日也公布，6月27日至7月29日期間，當局為支持日圓匯率，總計投入5.5兆日圓（366億美元）。在此之前4、5月也有過類似行動。日本2年期與5年期公債殖利率盤中都衝上2009年來高點，銀行股也大漲。

上述種種均凸顯日銀推動貨幣政策正常化的決心。滙豐銀行首席亞洲經濟學家范力民指出，儘管消費者支出疲軟，日銀藉由升息與更漸進地縮減購債，傳遞清晰訊號，除非有重大干擾，否則日銀將進一步緊縮政策。日銀也同步更新每季通膨展望，預估到明年3月底為止的今年度核心通膨率，比上回預測值少0.3個百分點，降至2.5%，反映政府恢復能源補貼，但調升明年度的核心通膨率預測0.2個分點到2.1%。

日圓匯率 日本央行 日銀

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