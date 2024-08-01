中東緊張油價暴衝 布蘭特原油再度站上80美元關卡

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯最高領導人哈尼雅在當地時間7月31日凌晨於伊朗首都德黑蘭遭空襲暗殺，哈尼雅遇刺前幾小時，以色列軍方空襲黎巴嫩擊殺真主黨高階軍事指揮官舒庫爾，這些發展讓中東緊張情勢急速升高，國際原油價格7月31日盤中大漲近3%，布蘭特原油再度站上80美元關卡。

布蘭特原油9月期貨盤中大漲2.9%至80.95美元、西德州中級原油9月期貨跳漲3.1%至77.08美元。

以色列官員表示，為報復上周末12名青少年在戈蘭高地踢足球時，遭黎巴嫩以火箭空襲致死，已派出戰機予以回應，擊斃真主黨高階軍事指揮官舒庫爾。

另外，剛參加完伊朗新任總統就職典禮的哈瑪斯領導人哈尼雅，也在德黑蘭住所遭空襲致死。哈瑪斯和其支持者伊朗歸咎以色列，伊朗最高領袖哈米尼表明有責任報仇，稱以國將遭「嚴厲懲罰」，不過，以色列並未承認動手。以色列政府發言人門賽爾說，不會對這起特定事件置評。

先前以色列已矢言將哈瑪斯官員全數殲滅，智庫以色列民主機構總裁普萊斯納說：「擊殺恐怖組織領導人，是以色列長期反恐範例的一部分。」他說，以色列人民的共識是，去年10月7日對以色列發動恐怖襲擊的哈瑪斯主事者，一個活口都不能留。

在這兩起暗殺事件後，中東風險已然升高。哈瑪斯釋放人質、及以哈停火的進程都可能停滯，甚至化為烏有。另外，要求真主黨停止向以色列發射飛彈、並將軍隊撤出以黎邊界的外交舉措，也同受影響。

布蘭特原油買進期權的交易量在30日升抵6月初以來新高，顯示交易員正對戰火升溫進行避險。衡量市場波動性的指數也升至初夏以來最高。ING分析師表示，來自伊朗的各種消息仍不斷浮出，市場正擴大對原油的風險溢價。