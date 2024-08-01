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英特爾將裁員上千人 降低成本

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾最快本周公布裁減上千人。 （路透）
英特爾最快本周公布裁減上千人。 （路透）

知情人士透露，預定8月1日美股盤後公布財報的英特爾（Intel），最快可能本周公布裁減上千人的計畫，以降低成本，為扭轉頹勢的努力提供資金。英特爾股價7月31日在美股早盤漲1.5%。

彭博資訊報導，英特爾計劃最快本周宣布裁員計畫。該公司約有11萬名員工，不包括被分拆出來的部門員工。英特爾發言人拒絕置評。

英特爾2022年10月宣布一波裁員後，2023年又再裁員約5%，並放緩其他領域支出，預期撙節措施能在2025年前省下100億美元。

分析師預測，英特爾第2季營收將與去年同期持平，今年下半年溫和成長，全年銷售預估成長3%到557億美元，是2021年來首見全年營收成長。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）正投入大量資金研發，押注英特爾能改良技術，並推動建廠計畫以擴大代工業務，希望恢復公司在半導體的產業領導地位，上周還從美光（Micron）挖腳錢德拉席卡蘭（Naga Chandrasekaran）擔任全球營運長，負責整體製造業務。

營收 英特爾 裁員

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