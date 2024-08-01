輝達股價坐雲霄飛車 波動率超越比特幣

輝達（NVIDIA）股價在美股7月31日早盤開高走高，一度飆漲逾11%，逆轉先前跌勢，但波動性之大，彭博資訊不由得形容：人工智慧（AI）熱潮已經使得輝達的波動性超越比特幣。

摩根士丹利分析師重新把輝達列為美國晶片股首選，輝達31日早盤應聲開高走高，帶動費半大漲5%，那斯達克綜合指數也漲逾2%，但輝達30日收盤才重挫7%，寫下逾三個月來最大跌幅，市值單日蒸發1,930億美元，比7月10日的高點崩跌23%，符合進入「空頭市場」的定義。但31日早盤顯然一口氣收復半數失土，市值一口氣增加近3,000億美元。

彭博資訊報導，一項重要指標顯示，輝達股價的波動性是比特幣的兩倍。

截至30日收盤，輝達股價已自本月高點7月10日崩跌23%，從每股134.91美元跌至103.73美元，不過今年來仍上漲109%，超越除了美超微（Super Micro Computer）以外的標普500指數任何一檔個股的表現。美超微同樣受惠於企業資金支出湧向AI設備。

過去兩周，投資人從輝達這類大型科技股撤出資金，原因是愈來愈擔心大企業的AI支出能否獲得回報。投資人把資金轉投入小型股，原因是估值較便宜，而且一旦聯準會開始降息，小企業將受惠。Strategas Securities ETF與技術策略師宋恩表示：「輝達和同類型股票消除一些狂熱，是必要的。」