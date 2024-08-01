末日博士 將跨足ETF市場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

2008年預警金融危機而得到「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼，也正準備插足規模9.4兆美元的指數股票型基金（ETF）市場，成為投入此領域又一位知名華爾街老手。

美國證管會（SEC）申報的文件顯示，Atlas America Fund將由連羅比尼在內三位基金經理人共同管理，並將積極投資於各種資產，可能包括美國政府、公司及市政債、房地產、股票和黃金。該基金旨在產生穩定回報，波動低，和股市大盤連動關係也低，免於金融市場受壓期間的衝擊。

Strategas的ETF策略師索恩說：「ETF是資產管理的現在和未來，因此各路市場參與者，無論有沒有經過考驗，都向這種投資工具靠攏，試圖擴大投資客群和收入。」然而，「未必保證獲利，ETF的成功是努力獲得的，並非天上掉下來的。」

ETF 美國 資產

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