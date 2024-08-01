微軟雲端營收成長放緩 凸顯回收巨額AI投資須更多時間

微軟（Microsoft）雲端運算業務上季營收成長不如市場預期，卻仍表示今年度將砸更多錢打造人工智慧（AI）基礎設施，再次顯示了企業對AI的巨額投資，要獲得回報所需時間可能比預期更久。

微軟30日盤後公布，截至6月30日的公司會計年度第4季（上季），總營收年增15%至647億美元，優於LSEG訪調分析師預期的643.9億美元。調整後每股盈餘2.95美元，略優於市場預期2.94美元。

但微軟旗下包括Azure雲端運算平台在內的智慧雲端服務部門，營收成長19%至285億美元，不如分析師預期的287億美元。單看Azure的營收，則是成長29%，不僅比前三個月的增速31%放緩，也低於市場預期的30.6%。

微軟上季支出卻大幅增加，比去年同期暴增78%至190億美元，也比前三個月的140億美元高出一大截。微軟財務長胡德在法說會上表示，這個數字在新年度會繼續增加。

她說，為了滿足AI服務的需求，這些支出有其必要，該公司正在投資的是「將在15年以及之後變現」的資產。

不過，急於看到AI投資產生回報的投資人，顯然對此感到失望。微軟31日早盤股價下跌約2%。

胡德說，雖然Azure的增幅將在本季繼續放緩，但微軟對資料中心和伺服器的投資，到頭來會從需求中獲益，並在2025年度的下半年，加快Azure的成長步伐。

執行長納德拉則說，微軟正專注滿足客戶在平台上的關鍵需求，Azure AI目前有超過6萬個客戶，較去年同期增加60%，且每名客戶的平均支出持續成長。上季Azure的成長，大約有8個百分點來自AI的貢獻，相比前一季的7個百分點有所增加。

微軟股價在過去12個月大漲近25%，最主要的原因是投資人樂觀認為，微軟對ChatGPT開發者OpenAI的投資，將助其成為AI領域的領跑者。

但微軟股價自7月5日創下歷史新高至今已跌掉10%。因為投資人已不耐煩。上周，字母股價大跌，就是因為公司成本大幅上升，讓華爾街大吃一驚，即便營收有強勁表現也是如此。