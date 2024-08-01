歐通膨升溫 9月降息添變數

歐元區7月通膨率意外升高，儘管備受關注的服務業通膨升幅減緩，仍使歐洲央行（ECB）9月降息展望平添變數。

歐盟統計局（Eurostat）31日公布，歐元區20國7月通膨率從6月的2.5%加速至2.6%，高於彭博資訊訪調經濟學家預估的2.5%。剔除波動大的食物、能源和菸酒項目，核心通膨率連續第三個月持穩在2.9%，未如經濟學家預期稍微下滑。

滙豐經濟學家巴柏尼說：「這對ECB而言是尷尬的數據，貨物方面的通膨減緩走到盡頭，而服務通膨仍高。」但他維持對ECB將在9月和12月各降息一次的看法不變，理由是通膨終究可望降溫。Ballinger Group匯市分析師查普曼說：「我仍認為9月會二度降息。我認為，零星數據顯示通膨比預期強，沒多大關係。」

ECB在6月啟動降息循環，比大多數先進國家早一步，因為對通膨在明年前降回2%目標更有信心。不過，ECB本月決議按兵不動，決策官員仍擔心服務價格可能持續快速攀升，使整體通膨率居高不下。

但歐盟統計局指出，7月服務價格漲幅減緩至4%，比6月下滑0.1個百分點。這顯示巴黎奧運助長通膨的效應並未成真，對中期通膨展望是好兆頭。Pictet財富管理經濟學家杜克洛傑說，7月通膨數據升高「無須過慮，但會讓ECB提高警覺」。

ECB已表明，決策不會受單月數據左右，將聚焦於通膨大勢所趨，預計今年通膨率將在目前水準附近上下起伏，然後在2025年滑向2%目標。