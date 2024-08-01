美新增就業人數探今年新低 Fed調降利率呼聲更高漲

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業上月的新增就業人數，寫今年初以來新低，薪資成長也放緩。勞動市場轉疲、通膨降溫，使得聯準會（Fed）9月降息的呼聲更為高漲。

ADP研究所7月31日公布，美企7月增聘人數為12.2萬人，為1月以來新低，遜於彭博預測的15萬人，且不及6月上修後的15.5萬人。

美ADP新增就業人數 圖／經濟日報提供

與此同時，據ADP與史丹福數位經濟實驗室共同編製的數據，留任員工和跳槽員工的薪資增幅，均為2021年來最低。留任者的薪資年增4.8%，跳槽者的薪資則年增7.2%。

ADP首席經濟學家理查森說：「薪資成長減緩，勞動市場追隨Fed降低通膨的努力。要是通膨復燃，不會是因為勞動市場。」

ADP數據符合近來聘僱減緩的情況。這幾個月來美國失業率攀高，請領失業給付的人數也上揚。

當下美國利率仍居於20年高點，Fed決策者密切關注勞動市場是否出現惡化跡象。Fed於7月30、31日舉行政策會議，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易者預估，Fed有接近九成機率，將在下次的9月會議後降息1碼。

另一方面，Fed極為注意的勞動成本指標，第2季降幅超乎預期，也支持通膨降溫的趨勢。31日出爐的聘僱成本指數（ECI），上季只提高0.9%，低於外界預估的上升1%。

美國政府的7月就業報告，預定周五（8月2日）發布，預料會顯示就業成長放緩。經濟學家估計，非農就業將增17.5萬人，增幅低於先前兩個月。

另外，據ADP，就業成長集中在兩個產業，分別是貿易、運輸和公用事業，共增聘6.1萬人；營建業增加3.9萬人。其他出現成長的行業，還有餐旅業（2.4萬人）、教育和醫療服務（2.2萬人）、其他服務業（1.9萬人）。

但專業和商業服務業的聘僱降低3.7萬人、資訊業減少1.8萬人、製造業也減4千人。以地區而言，就業成長集中在南部，增聘5.5萬人，中西部則僅增1.7萬人。