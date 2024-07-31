歐元區7月通膨意外微升 歐洲央行9月是否降息添變數

今天公布的官方數據顯示，由於能源成本上漲，歐元區7月通膨年增率出人意表地微幅上揚，這使得歐洲中央銀行（ECB）9月是否降息仍在未定之天。

法新社報導，歐洲聯盟統計機構公布，這個單一貨幣區7月的消費者物價指數（CPI）年增2.6%，增速高於6月的2.5%。

財經數據供應商慧甚（FactSet）先前對經濟學家所作調查預測7月通膨將放緩成為2.4%。

這個數字證明歐元區通膨情勢仍然棘手。歐元區2月通膨年增率來到2.6%，一度降至2.4%，但是後來再度上升。

俄羅斯侵略烏克蘭後，歐元區通膨年增率曾於2022年10月創下10.6%的高峰，目前雖然仍高於歐洲中央銀行的2%目標，但情勢已經顯著緩和。

為抑制熾熱通膨，歐洲央行曾積極升息，直到上個月才降息，為5年來首見。

歐洲中央銀行本月維持基準利率不變，但9月將會再度調降借貸成本的預期正與日俱增。