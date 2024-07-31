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日銀決策比預期「鷹派」日圓兌美元直衝150 分析師曝還有升值空間

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
日本銀行（央行）31日決議升息並宣布縮減購債，此舉令多數經濟學家意外，日圓31震盪走高，最新報價奔向150日圓兌1美元。路透
日本銀行（央行）31日決議升息並宣布縮減購債，此舉令多數經濟學家意外，日圓31震盪走高，最新報價奔向150日圓兌1美元。路透

日本銀行（央行）31日決議升息並宣布縮減購債，此舉令多數經濟學家意外，日圓震盪走高，最新報價奔向150日圓兌1美元。

日銀決策委員同意，調升基準利率15個基點至0.25%，是2008年金融海嘯以來最高。日銀也宣布，計劃到2026年第1季時，每月購債規模將砍半至每月約3兆日圓。

彭博資訊訪調48位經濟學家中，僅14人認為日銀會在7月會議升息至0.25%。

MarketWatch報導，日銀這次決策比預期「鷹派」，激勵日本10年期公債殖利率躍升6.4個基點至 1.061%，與美國10年期公債殖利率差距縮小，也使持有日圓對投資人的吸引力增強。

倫敦中午盤，美元兌日圓急貶1.5%，報150.41日圓，一度還觸及150，是3月中旬以來首見。自從7月初觸及162的38年高峰後，美元兌日圓匯價已回貶逾7%。

期貨市場價格顯示，交易員如今預期日銀12月再升息一次的機率達73%，年底前把基準利率升到大約0.40%。那將為日圓升勢推波助瀾。

XTB研究主管Kathleen Brooks說：「今天的發展支持美元兌日圓（USDJPY）匯率正常化，重返150.00…（美元）可能還有進一步下行空間，因為日銀支持日圓走強以對抗通膨，而美日公債殖利率差距可望進一步收窄。」

在日銀升息之際，美國聯準會Fed）可望維持聯邦資金利率目標區間在5.0%~5.25%不變，但可望在9月降息1碼（0.25個百分點）。

Fed 日圓 日本銀行 美國 聯準會

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