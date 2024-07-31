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小非農提振美股！AMD領軍晶片股大舉反攻 台積電ADR強彈逾5％
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業上月的新增就業人數，寫今年初以來新低，薪資成長也放緩。勞動市場轉疲、通膨降溫，使得聯準會（Fed）9月降息的呼聲更為高漲，美股早盤聞訊走升。
道瓊工業指數小漲14點，標普500指數揚升1.2%，那斯達克綜合指數彈升1.9%，費城半導體指數勁揚5%，台積電ADR大漲5.8%。
ADP研究所31日公布，美企7月增聘人數為12.2萬人，為1月以來新低，遜於彭博預測的15萬人，且不及6月上修後的15.5萬人。
Fed即將結束為期兩天的政策會議，並發布會後聲明與利率決策。各界預期Fed這次會議將按兵不動，投資人聚焦Fed主席鮑爾的措辭，以及他是否透露任何快要啟動降息的線索。
超微（AMD）早盤股價大漲超過9%，該公司調高2024年AI晶片銷售的預估，其他晶片股也受到提振，輝達躍漲超過9%，英特爾上揚1.8%。博通躍升7.4%。
在波音任命奧特伯格（Robert Ortberg）擔任新任執行長後，該公司股價早盤上漲1.6%。
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