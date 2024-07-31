Fed決策後美股如何反應？多頭策略師喊「這類股」將領軍大漲

以看多美股著稱的Fundstrat Global Advisors創辦人兼研究部主管Thomas Lee預期，聯準會（Fed）31日公布最新貨幣決策後，可望激勵美股大漲一波，而這回將是由小型股領軍衝鋒。

這位華爾街策略師可說是「永遠的大多頭」，通常都樂觀看待美股後市，重要的是，今年來他頻頻料中美股走勢，較少出錯。

今年初時，Lee預測美股將迎來又一個牛氣沖天的年頭，但他當時認為可能在2月至3月間回檔修正，而且領漲的將是小型股。

截至目前為止，美股2024年走勢如他所料確實很強，比摩根大通和摩根士丹利策略師的預測精準；不過，資金輪動到小型股的趨勢直到最近才比較明顯。

Lee現在預期，在Fed宣布最新利率決策後，美股漲勢可望再起，標普500指數可能再漲個4%至5%，甚至更多。

他說：「大前提是，Fed可能承諾9月至少降息1碼（0.25個百分點）。降幅可能更大，但非必要條件。而且，儘管債券市場價格已100%計入這個（9月降息）可能性，股市投資人可能要見到Fed證明確實如此，才會相信。」

Lee指出，過去六次聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策會後，標普500指數五天報酬率取中位數是上漲2%。他說，這次的漲幅將會「異常的強」，因為FOMC目前為止的決策尚未反映5月「超柔和」的消費者物價指數（CPI）數據，以及6月「軟得驚人」的CPI數據。而且，在美國勞動市場和整體商業景氣減緩的情境下，這意味未來的通膨數據將會更加柔軟。

在Fed宣布最新利率決策前夕，美股標普500指數已經歷一波「痛苦」的5%回檔整理，那斯達克100指數更回跌10%，小型股指數羅素2000則大致持平。回顧過去24個月，每逢FOMC開會前若是美股下跌，五次就有四次在利率決策會後美股大漲，2022年升息循環期間除外。

Lee指出，在30日之前的12個交易日，羅素2000指數就有11天漲或跌至少1%，這種情況在1979年以來只發生過十次，而在這種情況發生的年頭（1987、1998、2009、2011和2020），每一年市場「勇於承擔風險」的氛圍都很明顯。

他指出，拉長到1個月，則上漲機率為90%，而3個月、6個月和12個月的上漲機率達100%。12個月期間，漲幅平均為51%。

Lee說：「整體而言，我們相信，承擔風險的時刻來了。這回將由小型股領漲。未來八周，小型股漲勢可觀的證據會日益增多。」