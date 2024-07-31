新機交付延遲、綠色燃料昂貴 紐航放棄2030氣候目標

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）今天宣布放棄2030年減碳目標，理由是高效使用燃料的機種交付延遲，以及綠色燃料價格高昂，顯示航空業在實現脫碳目標方面正面臨困難。

路透社報導，這是首家放棄氣候目標的大型航空公司，不過紐航表示，仍將致力於實現在2050年底前達成淨零排放的全產業目標，且正在制定新的短期目標。

航空業的二氧化碳排放量約占全球碳排2%，卻被視為最難脫碳的產業之一，因為航空燃料難以用其他種類的能源代替。

紐航透過聲明表示：「許多達成目標所需的手段，包括新型飛機的可獲得性、替代噴射燃料的可負擔性及可獲得性，還有全球和國內的法規與政策支持，都不在航空公司的直接控制範圍內，且仍充滿挑戰。」

航空公司寄望能在短期內以植物製永續航空燃料（SAF）和更高效的飛機來減少排放，但永續航空燃料生產成本高昂，且要達到量產水準極具挑戰性；飛機製造商則在準時交付新一代飛機方面遇到困難。

許多環保人士表示，航空業的成長從根本上就與永續不相容。

紐航曾於2022年表示，希望在2030年底前運用「科學基礎減量目標倡議」（SBTi）認可的方法，將碳強度相比2019年水準降低28.9%。SBTi是由聯合國支持的企業氣候行動組織。

紐航執行長佛倫（Greg Foran）表示，近幾週已明顯看出，交付延誤可能會影響他們達成2030年目標，並宣布紐航即刻退出SBTi。

紐航去年形容其2030年目標充滿雄心且具挑戰性，因為有些因素不在他們的控制範圍內。

紐西蘭奧塔戈大學（University of Otago）氣候變遷研究網路聯合主任華爾頓（Sara Walton）教授表示，氣候與碳排領域比以往任何時刻都還需要各行業領袖。

她告訴路透社：「儘管在獎勵不多且缺乏支持政策與法規的情況下，可以理解強度目標難以達成，但（紐航）放棄SBTi的舉動仍令人感到擔憂。」