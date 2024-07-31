聯準會決策預期維持利率 經濟學家：可望暗示9月起降息
美國聯邦準備理事會（Fed）今天將宣布利率決策會議結果，外界預期聯準會把利率維持在20年來高點的立場不太可能動搖，但或許會暗示將自9月開始降息。
法新社報導，高頻經濟公司（High FrequencyEconomics）首席美國經濟學家法魯奇（RubeelaFarooqi）最近表示，儘管經濟狀況有所改善，預計聯準會不會在結束為期兩天的決策會議後，於今天宣布首次降息。
高盛集團（Goldman Sachs）美國首席經濟學家梅里克（David Mericle）也指出，聯準會官員近期的評論「暗示他們將在會議上保持觀望態度…但已更接近首次降息」。
梅里克提到，聯準會利率制定委員會「可能會修正聲明，暗示下次9月召開會議時，展開降息的可能性變得更大」。
過去一年來，聯準會關鍵貸款利率一直維持在位於20年高峰的5.25%至5.50%之間，同時決策者試圖讓通膨降至聯準會的2%長期目標。
美國通膨今年稍早略微上升，但聯準會的任務看來仍有望成功，其偏好的總體通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE）上月放緩至年增率2.5%，且經濟成長保持穩健，勞動市場也趨於平衡。
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