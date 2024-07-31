日本央行升息！日本股匯兩樣情 日圓小升、日股走強

日本央行利率會議決議升息，將政策利率自0%~0.1%上調至0.25%左右，日圓僅小幅升值，日股表現較為顯著，因日圓匯價過去三周已升值約5%、預先反應日本央行鷹派政策，而由於部分投資人認為縮減購債規模的步調尚不夠鷹派，因此央行利率會議後日圓約在平盤附近遊走，央行總裁植田和男記者會談話後，31日下午15時，日圓升值約0.3%。

日本央行除決議升息外，今年8~9月將每月國債購買規模自7月的5.7兆日圓削減至5.3兆，後續每季度減碼規模為0.4兆日圓，在減少購買國債規模一半的計劃後，至2026年第1季每月國債購買規模降至約3兆日圓。

反映在股市方面，相較於日圓小幅升值，日股反應較為顯著。三菱日聯、三井住友等日本銀行股在公債殖利率攀升帶動下大漲，另路透報導指美國下個月將公布的新規中，日本、荷蘭與南韓等關鍵半導體設備商出口至中國大陸的出貨，將被排除在限制之外，推動東京威力科創、愛德萬測試等日本半導體設備商走強，共同推升日股收高，東證指數上漲1.45%。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源表示，日本央行政策動作突顯該行在面臨通膨風險上行趨勢下，邁向貨幣政策正常化的決心，後續利率會議進一步升息的機率高，但央行漸進式回收寬鬆政策亦不致給予日圓匯價過大升值壓力、進一步阻礙日股走勢。本波日股回檔除受美國科技股重挫拖累外，日圓升值也壓抑日本出口類股表現，預期利率會議後政策不確定性降低有利場邊觀望資金重新集結歸隊，富蘭克林證券投顧建議投資人可利用此波修正機會進場加碼，將日股納入投資組合進行長期投資。

富蘭克林坦伯頓日本基金特別偏好日本市場兩個領域，首先為工業類股，在日本，工業類股是一個相當廣泛的領域，包含許多不同公司，該領域最終對許多不同產業與市場有所曝險，從科技業、消費業到工業，再到國內市場甚至全球市場，這對如我們這般的選股投資者來說，是一個相當好的投資領域，特別是企業若欲提高經營效率，推動自動化是非常重要的，無論是日本國內或放眼全球範疇皆是如此，日本的機械設備業者將明顯受惠，事實上過去幾個月團隊就已逐步削減評價水準偏高的科技類股並轉進提高工業類股投資比重。

目前看好的另一個領域是金融類股，特別是銀行產業，隨通膨回歸利率攀升將為銀行賺取更多利潤提供順風，隨著淨利差不斷擴大，這為銀行股股價表現繼續領先整體市場提供良好條件，日本銀行業也正受惠30年來首見的日本企業界動物本能回歸所帶來的貸款成長前景。再者，與科技產業相比，工業與金融類股的獲利品質、成長前景與其他結構性利多更為市場所低估。