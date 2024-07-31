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日本少子化掀搶人大戰！這家科技公司吸引人才 入職獎金高達43萬元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
日本有家資訊科技（IT）業者為了搶人，祭出最高200萬日圓（約新台幣43.6萬元）的入社獎金，以吸引人才。路透
日本有家資訊科技（IT）業者為了搶人，祭出最高200萬日圓（約新台幣43.6萬元）的入社獎金，以吸引人才。路透

日本面對少子化壓力，人才短缺，有家資訊科技（IT）業者為了搶人，祭出最高200萬日圓（約新台幣43.6萬元）的入社獎金，以吸引人才。

每日新聞報導，東京IT公司Optim，招聘職缺眾多，包括IT工程師、會計人員、銷售規劃人員等。今年底前，直接透過該公司的徵才網站應聘，並錄取為一般職員的人，可獲得入社獎金。

Optim大學應屆畢業生的獎金，最高為50萬日圓（約新台幣10.9萬元），而收入達800萬日圓或以上者，可分期領取最多200萬日圓的獎金。獎金發放條件包括，從受聘日到獎金支付日，出勤率須達至少八成等。

企業透過徵才機構聘人，所須支付的介紹費，為新進員工年薪的好幾成。倘若介紹費給得太低，人才可能會流向其他公司。這會推高企業的聘僱成本。一些IT業者因此選擇提供100萬日圓以上的獎金，以直接聘人，不過高達200萬日圓的獎金，相當罕見。

Optim人力資源主管說，考慮到徵才活動的成本日增，我們的入社獎金不算太貴。

日本當局估計，IT人才需求提高、與人口減少之下，該國明年將短缺36萬名IT專業人員。

主管 少子化 徵才活動 日本 科技業 職缺

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