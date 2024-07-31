布林肯訪新加坡簽核能合作協定 促進雙方資訊技術分享

美國國務卿布林肯訪問新加坡，今天與新加坡外長維文簽署民用核能合作協定，藉此促進雙方資訊和技術分享，深化新加坡與美國民用核能專家交流。

布林肯（Antony Blinken）正在新加坡訪問，期間會見新加坡總理黃循財、國務資政李顯龍和維文（Vivian Balakrishnan）。

聯合早報、亞洲新聞台（Channel News Asia）等新加坡媒體報導，維文與布林肯今天簽署俗稱123協定（123 Agreement）的民用核能合作協定。維文表示，星美關係持續強勁良好，現有的核技術並不適合新加坡，但面對民用核技術的發展，需要跟上迅速演變的領域。

維文說，123協定將促進星美雙方資訊及技術分享，讓新加坡與美國民用核能專家深化交流。新加坡尚未決定是否在本地使用核能，須仔細研究使用核能是否安全可靠，以及相關成本和對環境的影響。目前多數先進設計仍在研究發展階段，尚未投入商業運作。

報導指出，123協定是美國推動外交和經濟的重要工具，不僅在法律上約束簽署夥伴遵守美國制定的不擴散標準，也深化美國與簽署夥伴的政治、經濟關係。

美國去年與菲律賓簽署原子能和平合作協定，為美國在菲律賓啟動核能投資鋪路。菲律賓亟欲擴大國內電力供應。

另外，新加坡外交部發布新聞稿表示，布林肯此行與維文、數位發展及新聞部長暨內政部第二部長楊莉明共同主持第二輪美星關鍵和新興技術對話。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）以線上方式參與。

美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（DanielKritenbrink）日前表示，布林肯這次訪問行程包括越

南、寮國、日本、菲律賓、新加坡與蒙古國，傳達美國堅守對區域盟友承諾的訊息。