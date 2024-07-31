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中東緊張升高國際油價漲逾1.5％ 漲勢仍受大陸經濟憂慮限制

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇刺前，在德黑蘭與伊朗總統裴澤斯基安會面時的檔案照片。路透社
哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇刺前，在德黑蘭與伊朗總統裴澤斯基安會面時的檔案照片。路透社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯表示，政治領袖哈尼雅在伊朗以色列襲擊身亡，刺激中東緊張升高，國際油價今（31）日盤中從七周低點反彈，一度漲逾2%，但上漲空間仍然受到大陸需求疲弱的壓抑。

布蘭特原油9月期貨31日一度漲2%至每桶81.21美元，漲幅稍後縮小至1.6%，報每桶790.85美元，西德州中級原油最多漲2.2%，漲幅之後也縮小到1.8%，成為每桶76.06美元。

以色列周二（30日）才為報復跨過邊境對以色列的火箭攻擊，對黎巴嫩貝魯特發動空襲，並宣稱已擊斃真主黨的高階軍事將領。

石油交易商正在評估衝突升高帶來的風險，是否會導致更多在紅海航行的船隻受到攻擊，以及石油的生產與出口可能受到的影響，尤其是來自伊朗的石油。彭博分析，油價已傾向對於戰事的新發展，不會有特別激烈的反應，畢竟最近的這波衝突自去年10月初就展開至今。

放眼全球的石油需求前景，因為大陸經濟持續下行，一直呈現低迷，令油價承受壓力。布蘭特原油本月來累計下跌約8%，為今年來最大單月跌幅。

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