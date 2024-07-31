美科技股慘摔一大波 是時候該進場了？要先從這項指標找端倪

聚焦美國科技股的那斯達克100指數從本月高點迄今已大跌超過9%，跌了一波，是時候可買進了嗎？或許從這一技術指標能尋找端倪。

近期科技股大跌，非關基本面，而是資金輪動，資金從科技股流出並流進小型股等估值較低的類股。儘管科技股部分下跌的原因，是投資人擔心科技公司在AI領域投入數以億計美元資金後，未來幾年可能還無法取得相對應的報酬，但分析師預期，那斯達克100企業未來數年的淨資產報酬，仍將高於標普500指數企業。

巴隆周刊分析指出，從技術指標來看，那斯達克100指數正持穩在一個重要水準，跌勢已經減緩，30日收盤報18,796.27點，高於100天移動平均水準18,709點。

在投資環境丕變時，例如2022年利率激升時，那斯達克100指數通常會跌破100天移動平均水準。但此後，這個水準在過去12個月的多數時間已成為「支撐水準」。此外，當前環境的逆風，並不如2022年所見，因此如果投資人在這一水準持續買進，也不令人意外。

同時間，那斯達克100指數的估值也變得更具吸引力，以未來12個月獲利估計的本益比僅略高於25倍。這比標普500指數逾20倍的本益比高出22%，但高出的幅度已低於今年稍早的30%。根據FactSet，相較於標普500指數，這些科技股未來兩年的報酬依然較高，且擁有卓越的預期獲利成長，某種程度的估值溢價較高是合理的。這也代表科技股有可能在短期內某個時間點被買進。

Trivriate Research創辦人Adam Parker表示：「我們認為我們正接近拋售的尾聲。」「我們沒有見到結構上會拖累運算題材的任何重大事件。投資人希望在這一題材繼續曝險，如果他們能以低了15%的價格買進，可能會相信風險報酬率更佳。」