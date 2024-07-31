愛迪達上季批發營收加速成長 北美業績好轉

愛迪達（Adidas）周三公布第2季業績，若不計Yeezy系列品牌，排除匯兌影響的批發營收成長17%，北美業績也重現成長，可見零售合作夥伴再度接納愛迪達的產品。

全球而言，愛迪達未售出的產品庫存第2季下降18%至45億歐元（48.7億美元）。

若納入Yeezy品牌，愛迪達在北美排除匯兌影響的銷售額4月至6月下降8%至13億歐元（15.1億美元）。北美是愛迪達僅次於歐洲的第二大市場。

愛迪達發布新聞稿說，銷售額下降完全是由於Yeezy業務顯著縮小，但並未具體說明扣除此系列產品後的銷售成長幅度。

愛迪達和饒舌歌手肯伊威斯特不歡而散後，執行長古爾登（Bjorn Gulden）帶領公司轉型，努力清理剩餘的Yeezy庫存，同時回歸基本的運動焦點並開發新鞋款和服裝，再度贏得投資人的青睞。他透過Samba和Gazelle等經典鞋款來帶動需求，但他也希望靠2023年1月上任以來開發的款型來吸引買氣。

歐洲上季不計匯兌影響的銷售額成長19%，從去年同期的16億歐元增至19億歐元。

愛迪達今年已二度上修全年展望，並已在7月中公布第2季優於預期的初步業績。愛迪達當天也調高今年獲利展望，營業利益上看10億歐元，高於原訂7億歐元的目標，但低於分析師平均預測的11億歐元。