星巴克上季獲利符合預期 投資人鬆一口氣

星巴克（Starbucks）因營運好轉，上季獲利大致符合預期，讓原本擔心業績再爆意外的投資人鬆一口氣。

星巴克6月30日止一季同店銷售額下滑3%，連續二季下滑。來店消費次數減少，但美國消費者每次消費金額增加，有助支撐營收。星巴克也確認全年業績展望不變 。

不計特定項目的每股獲利為0.93美元，略高於分析師原料。營業利益率較去年同期下降，主要是促銷活動增加、門市員工工資和福利改善所致。

受此消息激勵，星巴克周二盤後上漲5%。星巴克上次公布財報時業績意外下滑並下修展望，引發股價出現疫情以來最慘的15.9%崩跌，且面臨投資人更嚴格的檢驗。

Edward Jones的分析師亞伯洛（Brian Yarbrough）說：「同店銷售額和客流量雙降大致符合眾人所料。」

在電話會議上，星巴克執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan ）證實Elliot Investment入股該公司，並表示和這家維權投資機構已有良性的溝通。

財務長魯傑里（Rachel Ruggeri）表示，各門市提升效率「超出預期」，抵銷在保守消費環境下加強行銷和促銷所做的投資。納拉西姆漢也表示，星巴克為提升需求並加快服務所做的努力，「將使我們在下一年度處於更有利的成長形勢」。

星巴克在中國大陸同店銷售仍大幅下滑14%，延續前一季11%的頹勢。國際市場業績也未達預期，倒是吻合麥當勞和達美樂在其他連鎖業者在海外的表現。

中國大陸以外國際市場業績主要受到消費者以為星巴克支持以色列而遭到抵制的影響。星巴克已強調並無政治立場。