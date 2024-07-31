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日本央行決定升息至約0.25％ 重回16年前水準

中央社／ 東京31日綜合外電報導
日圓兌美元周三在東京早盤繼續走升，報152.45。路透
日圓兌美元周三在東京早盤繼續走升，報152.45。路透

日本中央銀行的日本銀行今天在貨幣政策會議上決定升息，將政策利率從原本0%到0.1%上調到0.25%左右，重回2008年12月水準。此次升息將從8月1日起適用。

日本經濟新聞報導，日銀總裁植田和男下午將舉行記者會對外說明。日銀透過聲明表示，從持續性且穩定地實現2%通膨目標觀點來看，「認為調整貨幣寬鬆程度是適當的」。

聲明還指出，如果未來的日本經濟與物價符合日銀預期發展的話，「將繼續調升政策利率，調整貨幣寬鬆程度」。

這次升息後，日本短期利率將重回2008年12月的0.3%左右水準。加上今年3月的升息，連續兩波升息將影響到日本民眾家庭存款、房貸利率及企業借款利率。

日本放送協會（NHK）報導，日銀今天決定將政策利率上調到0.25%程度。

除了日本物價很可能一如日銀預期上漲外，日圓貶值也帶來進一步推升物價上漲的風險等，讓日銀決定繼今年3月結束負利率後再度升息，也是日銀繼2007年2月以來，再度出現連續兩波升息。

日本經濟 貨幣 通膨

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