AMD財測釋三利多、同時看好AI與PC前景 股價盤後大漲逾7％

美國晶片大廠超微（AMD）上季營收、獲利、毛利率全都超乎預期，資料中心營收創新高、且占了將近50%，更二度上修對今年MI300人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）的營收預測，執行長蘇茲丰依然看好整體AI市場，預期AI晶片供應將持續緊俏到明年，同時看好下半年個人電腦（PC）市場前景，激勵股價30日美股盤後漲逾7%。

超微公布，第2季淨利比去年同期狂增881%至2.65億美元，經調整後盈餘為0.69美元，整體營收年增8.9%至58.4億美元，都高於市場預期。

上季以一般公認會計準則（GAAP）計算的毛利率年比跳增3個百分點至49%，非GAAP毛利率年比也提升3個百分點至53%，主因為資料中心事業營收勁增。

上季資料中心與PC事業表現亮眼

其中，上季資料中心營收年比暴增115%、季增21%至28.3億美元，高於分析師預期，主因為Instinct MI300 GPU出貨量「暴增」，第四代Epyc中央處理器（CPU）出貨量也強勁成長，執行長蘇姿丰表示「生成式AI的快速進步正帶動所有市場更多運算的需求，創造出龐大的成長機會」。

蘇姿丰表示，上季AI晶片銷售「高於預期」，MI300晶片營收突破10億美元，微軟上季成為首家廣泛提供MI300X使用管道的大型超大規模雲端供應商，戴爾、惠普、聯想及美超微都在生產Instinct平台，本季第二級供應商也將加入提供MI300運算的行列。

上季為筆電和伺服器生產CPU的客戶事業群營收年增49%至14.9億美元，也高於預期，暗示PC市場持續復甦。

本季與全年展望超預期

超微預期，本季營收將年增約16%、季增約15%到約67億美元，高於市場預估，主要受到資料中心和客戶部門的強勁成長所帶動，分析師認為這暗示MI300X GPU出貨增強、伺服器CPU需求也持續健全復甦。

但本季經調整後毛利率預料約為53.5%，略低於預期，財務長胡錦被問到為何本季毛利率預估會略微下滑時表示，因為第3季略更聚焦消費者，而消費者市場的動態稍微不同。

蘇姿丰預期，今年資料中心AI GPU營收將「超過」45億美元，高於4月預估後的40億美元；超微4月已提高今年的資料中心AI GPU營收預估，從35億美元調高到40億美元以上。

蘇姿丰說，她仍看好AI市場，預期資料中心事業下半年將繼續成長，「我們依然相當看多整體AI市場」，「展望下半年，我認為我們能預期本季MI300營收將持續增加」，「在第4季，我們將持續擴張」。

她也表示，她對MI300晶片的進展非常開心。她說，上季在供應面已取得長足進展，大幅擴增供應超過10億美元，整體供應鏈依然緊俏，並將緊俏到明年。超微預定第4季推出下一代AI晶片MI325，明年上半年加碼出貨，明年推出MI350系列晶片。

胡錦也指出，PC事業下半年將再改善。蘇姿丰表示，下半年將推出供桌上型電腦與筆電使用的新款Zen 5晶片，「推出桌機（晶片）的進展在本季…順利」，AI PC也將是另一個成長增強的要素。

遊戲與嵌入式事業表現疲弱

超微遊戲部門上季營收年減59%到6.48億美元，略低於預期，表現疲弱，分析師認為下半年也難以提振，可能抵銷其他部門的強勁表現。

嵌入式事業營收年減41%到8.61億美元，略高於預期。

超微預期，本季嵌入式營收季比將成長，但遊戲營收將季減二位數百分比。

超微上季存貨價值季比略增7.3%至49.9億美元，年增9.3%。