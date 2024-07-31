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台幣本月表現在亞幣墊底 才一個月對日圓竟重貶6.8％

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌台幣本月更勁升6.8%，今年對台幣貶值幅度收斂到只剩0.7%。本報系資料照片
日圓兌台幣本月更勁升6.8%，今年對台幣貶值幅度收斂到只剩0.7%。本報系資料照片

隨著人工智慧（AI）題材消退，外資大舉賣超台股並匯出獲利，台幣兌美元不僅加速走貶至2016年以來最低價位，本月也在主要亞幣表現墊底。相較於日圓勁升，台幣兌日圓幾乎吐回今年全部漲幅。

台幣兌美元周三早盤初在平盤附近徘徊，報台幣32.860元，本月截至目前貶值近1.4%。台灣加權股價指數本月迄今挫跌逾3.5%；而截至周二數據，外資賣超台股約台幣3,338億元，勢創2020年3月以來最大單月賣超。

相較之下，日圓兌美元本月已升值5%，邁向一年半來最大單月升勢；日圓兌台幣本月更勁升6.8%，今年對台幣貶值幅度收斂到只剩0.7%。

日圓兌美元周三變動不大報152.77，今年迄今對美元仍貶值約8%。

彭博引述內部分析師指出，隨著全球AI炒作進一步回落，科技股持續承壓將影響台幣，但口季節性偏強因素可能在9月或10月給予台幣支撐，至於11月美國大選川普勝選將再度影響台幣。

不過，今年以來引領所有亞幣走貶的Fed可望在9月轉向降息，或有助緩解台幣貶值壓力。

台幣本月在亞幣表現墊底，而日圓表現最佳。/擷自彭博
台幣本月在亞幣表現墊底，而日圓表現最佳。/擷自彭博
日圓兌台幣本月一口氣回升至今年初價位，最近報0.2154元。/擷自彭博
日圓兌台幣本月一口氣回升至今年初價位，最近報0.2154元。/擷自彭博

台幣 台股 美國大選

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