9月降息？基金巨擘先鋒潑冷水「沒那麼快」 股市展望沒債市好

投資人殷切寄望美國聯準會（Fed）最快9月開始降息，但全球最大資產管理公司之一的先鋒集團（Vanguard）說，沒那麼快。

先鋒覺得Fed今（2024）年降不降息還很難說，雖然可能在12月降息一次，但下個月不見得降息。

先鋒美洲區首席經濟學家暨投資組合建構的全球主管Roger Aliaga-Diaz說：「如果要降，應該是12月。老實說，我們的看法幾乎在降與不降之間......事情很難說。」

先鋒的立場與華爾街大多數人並不一致。根據CME FedWatch，期貨市場數據一致預期，聯準會9月會把聯邦資金利率調降1碼，目標範圍5%至5.25%之間。

大多數交易員預計，到2024年底，至少降息3碼。九成以上預估至少降息兩碼。Fed周三結束七月會議，投資人將尋找更多線索。

以抵制短期市場趨勢出名的先鋒表示，其他市場觀察者被近期的幾份經濟報告分散了注意力，而這些報告最終將等同統計噪音。此外，華爾街預測者最近頻頻出錯。去年12月，期貨數據顯示，市場幾乎肯定今年春天就會開始降息，但事實證明，通膨比預期更嚴峻，Fed資金利率仍維持高點不變。

Fed自己也改變了利率預測。決策者3月共同預測2024年會降息三次，到6月降至一次。

Aliaga-Diaz認為，市場又再在證據不足情況下對通膨過度樂觀了。雖然上周五的PCE物價指數報告似乎顯示出通膨有進展： 6月物價較去年同期成長2.6%，較上月成長0.2%；但Aliaga-Diaz說，馬上會出現較難看的年增幅，而且房價也還在飆漲。

失業率也有類似的動態。就業市場放緩可能會促使Fed降息，因為那可能提振招聘。失業率最近從半世紀以來的低點3.4%攀升到4.1%，不過，Aliaga-Diaz指出，「沒看到裁員」，這是來自移民的供應增加，而非一種趨勢。他因此預期失業率會穩定在目前的4.1%左右。

這一切意味，在普遍預期降息的股市裡，可能潛藏額外風險。Aliaga-Diaz說，即使在近期價格下跌之後，大型科技股仍然被高估。事實上，先鋒預測未來10年股市的年化報酬率僅3.4%至5.4%。

從好的一面來看： 雖然先鋒對股市展望不表樂觀，但較看好債市。Aliaga-Diaz說，當Fed真的降息，降幅可能相對較小，有助投資人從債券投資組合賺取更多收益。他說：「殖利率將在更長時間維持較高水準，並提供更多的回報。」