快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9月降息？基金巨擘先鋒潑冷水「沒那麼快」 股市展望沒債市好

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
投資人寄望聯準會9月開始降息，但資產管理巨擘先鋒（Vanguard）說，2024年降不降息還很難說。路透
投資人寄望聯準會9月開始降息，但資產管理巨擘先鋒（Vanguard）說，2024年降不降息還很難說。路透

投資人殷切寄望美國聯準會（Fed）最快9月開始降息，但全球最大資產管理公司之一的先鋒集團（Vanguard）說，沒那麼快。

先鋒覺得Fed今（2024）年降不降息還很難說，雖然可能在12月降息一次，但下個月不見得降息。

先鋒美洲區首席經濟學家暨投資組合建構的全球主管Roger Aliaga-Diaz說：「如果要降，應該是12月。老實說，我們的看法幾乎在降與不降之間......事情很難說。」

先鋒的立場與華爾街大多數人並不一致。根據CME FedWatch，期貨市場數據一致預期，聯準會9月會把聯邦資金利率調降1碼，目標範圍5%至5.25%之間。

大多數交易員預計，到2024年底，至少降息3碼。九成以上預估至少降息兩碼。Fed周三結束七月會議，投資人將尋找更多線索。

以抵制短期市場趨勢出名的先鋒表示，其他市場觀察者被近期的幾份經濟報告分散了注意力，而這些報告最終將等同統計噪音。此外，華爾街預測者最近頻頻出錯。去年12月，期貨數據顯示，市場幾乎肯定今年春天就會開始降息，但事實證明，通膨比預期更嚴峻，Fed資金利率仍維持高點不變。

Fed自己也改變了利率預測。決策者3月共同預測2024年會降息三次，到6月降至一次。

Aliaga-Diaz認為，市場又再在證據不足情況下對通膨過度樂觀了。雖然上周五的PCE物價指數報告似乎顯示出通膨有進展： 6月物價較去年同期成長2.6%，較上月成長0.2%；但Aliaga-Diaz說，馬上會出現較難看的年增幅，而且房價也還在飆漲。

失業率也有類似的動態。就業市場放緩可能會促使Fed降息，因為那可能提振招聘。失業率最近從半世紀以來的低點3.4%攀升到4.1%，不過，Aliaga-Diaz指出，「沒看到裁員」，這是來自移民的供應增加，而非一種趨勢。他因此預期失業率會穩定在目前的4.1%左右。

這一切意味，在普遍預期降息的股市裡，可能潛藏額外風險。Aliaga-Diaz說，即使在近期價格下跌之後，大型科技股仍然被高估。事實上，先鋒預測未來10年股市的年化報酬率僅3.4%至5.4%。

從好的一面來看： 雖然先鋒對股市展望不表樂觀，但較看好債市。Aliaga-Diaz說，當Fed真的降息，降幅可能相對較小，有助投資人從債券投資組合賺取更多收益。他說：「殖利率將在更長時間維持較高水準，並提供更多的回報。」

Fed 失業 通膨

延伸閱讀

景順：Fed 本周降息可能性越來越大 如果降息是明智決定

台幣貶「央行不升息」原因曝！網笑再忍忍：熱錢這時來台

陸拉抬內需加大刺激力道 專家：今年將有降息動作

Fed決策前夕 四點聚焦

相關新聞

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

日本銀行（央行）31日決議升息，同時公布縮減收購日本公債的計畫。在消息出爐的前後，日圓兌美元匯率劇烈波動，先是擴大升...

大型科技股在發布財報前走跌 拖累美股史指、那指

史坦普500指數下跌，主受大型科技股下跌的拖累，投資人等待該群體的財報。隨著聯準會最新政策會議開始，交易員也將目光轉向華...

迪士尼大規模罷工取消 員工薪資調漲20%

迪士尼樂園度假區員工工會30日宣布，會員已批准與公司簽訂為期三年的新版勞資合約，成功避免迪士尼40年來首次可能發生的大規...

輝達員工財富猛漲 公司附近房價跟著飆

根據房地產經紀網站Zillow紀錄，2019年一棟金寶市的四居室成交價為160萬元，與2015年140萬元的價值，漲幅不...

美銀推演最新情境：日銀轉鷹 日圓上看145

日本銀行（央行）31日公布最新貨幣政策，美國銀行（BofA）認為，如果日銀宣布升息並暗示將快速削減購債規模，日圓兌美元匯...

黃仁勳祖克柏 按讚AI前景

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與Meta執行長祖克柏29日同台對話，兩人對生成式人工智慧（AI）的未來均表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。