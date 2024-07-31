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全球運算市場正走出疫後低迷！三星Q2淨利激增至6倍高 本季更看好

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI榮景提振半導體部門獲利成長，三星電子第2季淨收入激增至六倍高的9.64兆韓元（69.6億美元），寫下2010年以來最快增速。美聯社
AI榮景提振半導體部門獲利成長，三星電子第2季淨收入激增至六倍高的9.64兆韓元（69.6億美元），寫下2010年以來最快增速。美聯社

在AI榮景提振半導體部門獲利成長後，三星電子的利潤寫下2010年以來最快增速。

在止於6月的上季，這家全球最大的記憶體和智慧型手機製造商的淨收入激增至六倍的9.64兆韓元（69.6億美元），高於分析師平均預測為7.97兆韓元。三星本月稍早公布第2季初步財報時，營業利潤激增15倍，營收成長23%，是 2021年來最大的銷售增幅。

此一成長佳續顯示全球運算市場正走出疫後的長期低迷，有一部分拜從美國到中國大陸AI的開發支出潮所賜。與 SK海力士一樣，三星供應用於伺服器和行動裝置儲存的半導體，它也銷售大量的消費性電子產品。

三星優於預期的半導體部門營業利潤高達6.45兆韓元，在連虧四季後，連續第二季有了盈餘，主要受惠於記憶體價格上漲，以及對高頻寬記憶體（HBM） 的強勁需求。

投資人一直關注三星在快速成長HBM市場中的地位。這家南韓最大企業的股價表現不如規模較小但現已是HBM主要供應商的SK海力士。三星一直設法讓旗下最新晶片獲得輝達（Nvidia）認證以爭取訂單，根據彭博資訊本周報導，三星HBM晶片版本HBM3終獲Nvidia批准，預期下一代HBM3E也將在兩到四個月內獲認證。

三星7月5日宣布的第2季獲利強勁反彈，根據彭博分析師預測，可能因為記憶體晶片而延續至第3季。三星第2季營運利潤較共識預期高出25%，意味DRAM與NAND的平均售價可能攀升，與同業美光的表現一致。由於記憶體晶片的需求下半年可能季節性回升，三星獲利可能再進一步上升。

半導體 售價

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