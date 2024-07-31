微軟雲端營收成長不如預期 盤後股價一度急挫6％後收斂

微軟（Microsoft）雲端運算業務上季營收成長不如市場預期，拖累公司股價在周二盤後交易一度急挫6%，但稍後跌幅收斂至2.7%。路透指出，這再次顯示了對於人工智慧（AI）的巨額投資，要獲得回報所需要的時間可能比最初想像得還要久。

微軟在周二（30日）公布的財報成績，也為美股其他大型科技股帶來震盪。在盤後交易中，亞馬遜（Amazon） 股價一度下跌2.3%，臉書母公司Meta Platforms一度下跌3%，稍後跌勢分別收斂至0.5%與1%。超微（AMD）是個例外，因為本季營收財測優於市場預期，股價在盤後逆勢大漲近8%。

Deepwater資產管理公司執行合夥人科林頓在彭博電視上說，微軟股價在盤後大跌，「與雲端服務數字有關，它需要再高一點」。

微軟周二說，在截至6月30日的上一季（公司會計年度第4季），旗下包括Azure雲端運算平台在內的智慧雲端服務部門，營收成長19%，達到285億美元；然而，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，分析師的預期是286.8億美元。

單看Azure的營收，則是成長29%，但這也低於市場研究公司Visible Alpha預期的30.6%。微軟財報並未細列Azure的營收數字。Azure是微軟目前業務當中，最能從AI蓬勃發展中受益的部門。

微軟因業務範圍廣泛，被視為科技行業營運的風向球。微軟周二財報顯示，公司上季總營收年增15%，達到647億美元，優於LSEG訪調分析師的預期的643.9億美元。調整後每股盈餘2.95美元，略優於市場預期平均值2.94美元。

微軟股價在過去的12個月大漲近25%，最主要的原因是投資人樂觀認為，微軟對ChatGPT開發者OpenAI的投資，將能成為AI領域的領跑者。但微軟股價自7月5日創下歷史新高以來，到目前已經跌掉10%。這期間，緊張不安的投資人對科技公司藉由大規模投資AI想在其中獲利的努力，表現出不耐煩情緒。上周，Alphabet股價大跌，就是因為公司成本大幅上升讓華爾街大吃一驚，即使營收有強勁表現也被忽視。