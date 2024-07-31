日圓見152字頭！本月料創一年半最大升勢 美日利差拉近

日圓周二走升，隨投資人押注日本央行政策利率和聯準會的基準利率之間的差距縮小，日圓兌美元7月已升值5%，邁向一年半來最大升勢。

據NHK引述知情人士報導，日本央行委員將討論把利率從目前的0%-0.1%提高到0.25%左右。目前市場預料升息10個基點的可能性只有55%。日本新任命的外匯事務最高官員表示，近期日圓疲軟對日本經濟弊大於利。

日圓兌美元周二在紐約尾盤升值0.8%，報152.77日圓，自7月3日創下161.96的38年谷底以來一路走升。 儘管7月反彈，日圓今年仍下跌約8%，在10國集團貨幣中表現最差。

日圓兌美元周三在東京早盤繼續走升，報152.45。

日本央行料將將詳細說明其減大規模購債的計畫，目前該央行正在逐步退出十年來的大規模貨幣刺激政策。

豐業銀行駐多倫多首席外匯策略師Shaun Osborne認為，日圓兌美元的合理價值約為 145，他說：「在日圓空頭交易完全出清甚至逆轉之前，還有一段路要走。」

富瑞全球外匯主管Brad Bechtel 則認為日圓進一步上漲可能是暫時的，預料日圓將繼續受到美國和日本之間巨大的利差影響。

美國10年期公債殖利率下跌3個基點，至4.14%；2年期殖利率亦跌。走勢和殖利率相反的美債漲勢也反映中東緊張局勢加劇的避險心理。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報104.554。

聯準會（Fed）預料周三將維持利率不變，但可能會給出更接近降息的更強有力的線索。交易者認為9 月降息已成定局，並預計年底前將進行第二次或第三次降息。

歐元兌美元貶值0.1%，至1.0813美元，在英國央行周四決策之前，英鎊貶值 0.2%，至1.2833美元。市場定價顯示，英國央行周四降息的可能性約為50%。