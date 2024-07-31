油價續跌1％探近兩個月低點 金價勁揚1銅價跌破9,000美元

國際油價周二（30日）下跌約1%，跌至近兩個月低點，因投資人擔心中國大陸的需求可能減弱，而OPEC+似乎可能堅持增加供應的計畫；金價勁升1%，創下兩周來最大漲幅，交易人士在以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊後尋求避險；銅期貨價格跌破每噸9,000美元，反映中國需求前景依然低迷。

油價跌逾1%

市場人士連日來一直在談論加薩可能達成的停火協議，這可能會降低原油價格的地緣政治風險溢價。

布蘭特原油9月期貨收盤下跌1.15美元，跌幅1.4%，收在每桶78.63美元；西德州原油9月期貨下跌1.08美元，跌幅1.4%，報每桶74.73美元。

這是6月5日以來，這兩大指標合約的最低收盤價，並使它們連續第二天處於技術超賣區域。相對強弱指數等

技術指標發出拋售可能過頭的訊號。

美國柴油期貨和汽油期貨也收於6月初以來最低。

路透一項調查顯示，全球最大的原油進口國中國的製造業活動可能在7月連續第三個月萎縮。中國領導人誓言加大對經濟的支持力度，但投資人預期這些措施將是有限的，因為三中全會政策會議在很大程度上重申現有目標。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger在一份報告中說，與哈馬斯達成停火協議「有可能（從市場中）消除每桶4至7美元的風險溢價」。

本周四，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的高級部長們將舉行會議，檢討市場情況，包括從10月開始部分退出減產的計畫。目前預期不會有政策調整。

分析師預估，在截至7月26日的一周內，美國原油減少約110萬桶，如果預測正確，這將是美國原油庫存自2022年1月以來首次連續五周下降。

金價上漲1% 受聯準會最快9月降息預期提振

現貨金價30日收盤上漲1.12%至每英兩2,410.78美元；美國黃金期貨收高1%，報2,451.9美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「歐洲經濟出現更多裂痕，他們將在9月降息，預期美國也將降息，這為黃金市場提供了支撐。」

聯準會將在台灣時間周四凌晨宣布利率決策，預期維持當前利率不變，但可能發出最快在9月放寬政策的訊號。

美國利率期貨市場已完全消化9月降息的可能性。較低的利率降低持有非孽息黃金的機會成本。

另外，世界黃金協會表示，印度第2季的黃金需求年比下降5%，但2024年下半年的消費量應該會有所改善，因為在大幅降低進口稅之後，當地的黃金價格會有所回落。

在其他金屬中，現貨白銀上漲1.6%，至每英兩28.31美元；白金上漲1.7%，至965.00美元；鈀金下跌1.4%，至890.93美元。

銅價跌破每噸9,000美元

由於市場對中國成長承諾反應平平，壓低大多數金屬價格。鐵礦砂價格跌破每噸100美元，銅價跌破每噸9,000美元，此前中國政府對提振消費者支出的承諾幾乎沒有抵銷外界對其製造業疲弱的擔憂。

截至收盤，LME期銅下跌0.6%，報每噸8,972美元。