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AMD調高AI晶片營收…蘇姿丰喊供應緊俏直到明年 盤後大漲8％

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
超微（AMD）第3季營收財測高於市場預期，執行長蘇姿丰還上調今年AI晶片營收預估，凸顯其新的AI晶片需求維持強勁。圖／取自蘇姿丰Twitter。
超微（AMD）第3季營收財測高於市場預期，執行長蘇姿丰還上調今年AI晶片營收預估，凸顯其新的AI晶片需求維持強勁。圖／取自蘇姿丰Twitter。

晶片大廠超微（AMD）第3季營收財測高於市場預期，執行長蘇姿丰還上調今年AI晶片營收預估，凸顯其新的AI晶片需求維持強勁。消息激勵超微股價在周二（30日）盤後大漲8%。

AMD受惠於大型雲端運算業者買進該公司的AI和其他晶片。AMD是第二大繪圖晶片（GPU）供應商，被一些人視為是輝達（Nvidia）的替代選擇，包括Meta和微軟都是AMD的AI晶片產品MI300系列的客戶

AMD執行長蘇姿丰在周二財報會議上表示，公司見到AI晶片銷售「高於預期」，MI300晶片營收在上季突破10億美元。她說，雲端運算和企業客戶正擁抱AMD的Instinct MI300X系列加速器產品，而且需求正帶動其傳統PC和伺服器事業。

蘇姿丰表示：「也因此，我們現在預期資料中心繪圖處理器（GPU）今年營收超過45億美元，高於我們在4月時提出的40億美元財測。」她表示，這類晶片的供應將維持吃緊，直到2025年。

消息激勵AMD股價在盤後大漲8%至每股149.59美元。

整體而言，AMD預估本季營收67億美元，加減3億美元，高於分析師平均預估的66.1億美元；經調整後，預估本季毛利率約53.5%，高於市場預估的53.6%。

回顧第2季，AI GPU出貨帶動帶動公司最大營收部門—資料中心營收大增115%至28億美元，略高於分析師預估的27.9億美元；上季公司整體營收成長9%至58億美元，高於分析師預估的57.2億美元。

Creative Strategies執行長巴加林表示：「當現在談到硬體基礎設施時，我們現在正處於鋤與鏟的周期。多數企業正支出投入AI軟體，但只有嘗試與試驗程式，尚未全面部署。」

AMD是PC晶片最大供應商之一，因此在PC市場景氣頹靡數年後，如今也受惠於景氣復甦。新款電腦具備AI功能，正提振消費者需求。AMD上季來自PC晶片的營收為15億美元，高於市場預估的14.3億美元。

經調整後，上季每股盈餘69美分，也高於分析師預估的68美分。

另外，AMD也為電玩主機生產晶片。該公司公布遊戲事業營收為6.48億美元，年減59%。根據StreetAccount，分析師預估營收為6.76億美元。

客戶 消費者 蘇姿丰

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