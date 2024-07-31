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台積電ADR隨費半大跌 NVIDIA驚嚇半導體股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二大跌3.4%，收在154.54美元，較台北交易溢價縮為8%。

重量級科技公司財報發布前，輝達（NVIDIA）大跌嚇壞晶片股和科技股，美股標普500指數周二也受拖累，倒是道瓊工業指數仍收漲。

輝達大跌7%，拖累費城半導體指數大跌3.9%。封測大廠艾克爾（Amkor）周一盤後公布第2季財報符合分析師所料，但本季業績展望並未達標，股價崩跌18.9%。

道瓊工業指數上漲203.40點，漲幅0.5%，至40,743.33點；標普500指數下跌27.10點，或0.5%，至5,436.44點；那斯達克綜合指數大跌222.78點，跌幅1.3%，至17,147.42點。

台灣加權股價指數昨天上漲59.08點收在22,223.57點。台積電（2330）下跌0.4%收在940元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 159.01 -2.81 155.50 2.26

中華電 CHT 120.31 -0.49 121.00 -0.57

台積電 TSM 1,015.42 -3.42 940.00 8.02

聯電 UMC 48.82 -1.59 50.00 -2.36

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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