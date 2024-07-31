NVIDIA嚇壞晶片股拖累美股大盤下跌 微軟盤後續挫

重量級科技公司財報發布前，輝達（NVIDIA）大跌嚇壞晶片股和科技股，美股標普500指數周二也受拖累，倒是道瓊工業指數仍收漲。

道瓊工業指數上漲203.40點，漲幅0.5%，至40,743.33點；標普500指數下跌27.10點，或0.5%，至5,436.44點；那斯達克綜合指數大跌222.78點，跌幅1.3%，至17,147.42點。

輝達大跌7%，拖累費城半導體指數大跌3.9%。封測大廠艾克爾（Amkor）周一盤後公布第2季財報符合分析師所料，但業績展望並未達標，股價崩跌18.9%。台積電ADR也重挫3.4%。

科技股也受波及，微軟(Microsoft)股價下跌0.9%，亞馬遜公司(Amazon.com)股價下跌0.8%。蘋果上漲 0.3%，亞馬遜下跌0.8%。Meta 因估值擔憂下跌 0.54% ，至 463.19 美元。衡量「科技七雄」的指數下跌2%；羅素2000指數上漲0.3%。

視為人工智慧（AI）領頭羊的微軟公布Azure 雲端服務事業成長不及預期，盤後大跌 5%。蘋果、亞馬遜 AMZN.O 和 Meta 也將在本周公布財報。

The Sevens Report的Tom Essaye表示，鑒於近期科技股走軟，如果聯準會（Fed）沒有發出9月降息的信號，市場可能會不太樂觀——特別是如果企業業績表現不佳。

CME FedWatch Tool顯示，市場認為Fed周三決策會議降息至少25個基點的可能性很小，但完全消化在9月降息的預期。

如果Fed即將開啟降息周期，那麼歷史會站在股市多頭這一邊。根據金融研究公司CFRA的計算，在之前的六個升息周期中，標普500指數在首度降息後一年平均上漲5%。此外，CFRA的數據顯示漲勢也更廣，12個月後羅素2000指數上漲了3.2%。

PayPal上漲8.6%，該公司業績超出預期。電動工具製造商史丹利百得(Stanley Black & Decker)上修全年業績展望，股價大漲10%。

相較之下，Merck大跌9.8%，該公司調降全年業績展望。P&G下跌4.8%，因業績不如所料。

網路安全公司CrowdStrike 重挫9.7%，有報導說達美航空就本月早些時候發生的全球網路中斷事件向該公司和微軟尋求賠償。

在債券市場，基準的10年期美國公債殖利率從周一的4.176%降至4.143%。