Nvidia股價遁空頭 自高點狂跌23% 波動性是比特幣兩倍

輝達（NVIDIA）股價延續近期跌勢，周二（30日）收盤重挫7%，寫下逾三個月來最大跌幅，市值單日蒸發1,930億美元。

彭博資訊形容，AI熱潮已經使得輝達這樣最熱門一檔美股的波動性超越比特幣。

輝達先前兇猛的漲勢已經逆轉，自7月10日來股價崩跌23%，從每股134.91美元跌至周二收盤的每股103.73美元，凸顯其風險。此前，輝達不停歇的剽悍漲勢，讓投資人忽視了風險。

一項重要指標顯示，輝達股價的波動性是比特幣的兩倍。

儘管輝達股價本月回檔，今年來仍上漲109%，超越除了美超微（Super Micro Computer）以外的標普500指數任何一檔個股的表現。美超微同樣受惠於企業資金支出湧向AI設備。

然而在過去兩周，投資人從輝達這類大型科技股撤出資金，原因是愈來愈擔心大企業的AI支出能否獲得回報。投資人把資金轉投入小型股，原因是估值較便宜，而且一旦聯準會開始降息，小企業將受惠。

根據技術分析師使用的一項指標，這樣的轉變讓輝達股價下探至一個意味還有進一步下跌空間的關鍵水準。

輝達股價30日收盤報每股$103.73，略低於103.81美元的100日移動平均線。跌破這一水準，可能代表啟動下跌趨勢。

Strategas Securities ETF與技術策略師Todd Sohn表示：「這是輝達八個月來最痛苦的時候。當一檔最佳的股票如此回檔修正時，一點都不好玩。不過，輝達和同類型股票消除一些狂熱，是必要的，有點像是調整預期和態度，最終將是有幫助的。」